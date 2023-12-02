Железные дороги Германии и аэропорт Мюнхена не справились со снегопадом

На юге Германии из-за обильных снегопадов частично прервано железнодорожное и авиационное сообщение. Водителей просят быть осторожными на автодорогах. От непогоды также сильно пострадали Чехия, Австрия и Швейцария.

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Сильные снегопады в нескольких странах центральной Европы привели к перебоям в работе общественного транспорта, отменам и задержкам авиарейсов, заторам на автомобильных дорогах.

Южная часть Германии оказалась завалена снегом. Приостановил работу аэропорт Мюнхена: все рейсы отменены как минимум до утра воскресенья.

На официальном сайте Немецких железных дорог размещено объявление о перебоях в движении поездов на юге страны. Частично прервано железнодорожное сообщение с Австрией и Швейцарией.

В эти выходные мюнхенцам приходится откапывать свои автомобили Matthias Schrader/AP

"Это всегда так с глобальным потеплением, знаете ли. Раньше было очень жарко, а теперь много снега", - говорит местный житель, очищая свой автомобиль от снега.

Обильные осадки осложнили движение на автомобильных и железных дорогах по всей Чехии. В некоторых районах прервано электроснабжение. По официальным данным, около 6 000 домохозяйств остались без электричества.

Синоптики прогнозируют сильные снегопады и в воскресенье.

В горных районах Австрии и Швейцарии сохраняется высокая опасность схода лавин.