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Испытание погодой: обильные снегопады и шквалистый ветер в Европе

Болгария: последствия удара стихии.
Болгария: последствия удара стихии. Авторское право Българска национална телевизия via EBU
By Alexander Kazakevich
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Конец ноября ознаменовался непогодой во многих странах Восточной Европы. Сообщается о жертвах на дорогах в Молдавии. Сильный ветер добрался и до Италии, где, в результате падения дерева погибла женщина.

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Циклон, сформировавшийся над Чёрным морем, принёс в Восточную Европу снежные бури и шквалистый ветер.

В Ниспоренском районе Молдавии в результате ДТП погиб 40-летний мужчина. Вместе с женой он ехал на попутном транспорте. Как сообщили в полиции, машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Пассажир скончался на месте, водитель не пострадал. Две женщины были госпитализированы. 

Позже стало известно об ещё одном смертельном происшествии на дороге. Жертвой аварии, которая произошла в районе деревни Чиперчени Оргеевского района, стала 49-летняя женщина. 

По всей стране и в соседней Румынии десятки населённых пунктов остались без электричества. 

Из-за снегопада в Одесской области полностью перекрыли трассу Одесса-Рени.

В Болгарии снег и ветер нарушили движение в ряде регионов, особенно на севере страны.

На большей части территории Сербии выпал снег, в некоторых регионах погодные условия нарушили энергоснабжение.

Непогода обрушилась и на другие страны Европы. В итальянской столице вырванное ветром дерево придавило 82-летнюю жительницу квартала Монтеверде. Более получаса парамедики пытались реанимировать женщину, но в конце концов констатировали её смерть.

Прокуратура ведёт расследование в отношении неизвестных лиц по обвинению в непредумышленном убийстве. 

В Греции шторм "Беттина" в воскресенье постепенно отступал, как пишут местные СМИ. Из-за сильного ветра было запрещено отправление многих паромных маршрутов.

В Стамбуле прогнозируется сильный снегопад. В воскресенье "оранжевый" уровень опасности объявлен турецкими властями в 44 провинциях из 81 в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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