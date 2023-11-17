Редакция французского телеканала получила письмо, подписанное экоактивистами. В нём говорилось о заложенной взрывчатке на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Кан.

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В аэропорту города Кан в Нормандии утром в пятницу приостановили воздушное движение из-за угрозы взрыва, сообщают французские власти.

Сапёры провели работу на месте. Выяснилось, что тревога была ложной: никаких следов взрывчатки найдено не было.

Пассажирам пришлось томиться в ожидании несколько часов, прежде чем аэропорт снова открыли, и авиасообщение возобновилось

Кто отправитель письма с угрозой?

Власти утверждают, что ночью группа людей прорвалась на взлётно-посадочную полосу. Что именно они там делали - не уточняется. Неизвестны и мотивы их действий.

Новостной канал France 3 Normandie сообщил на своём сайте, что примерно в это время редакция получила письмо, подписанное "французскими экологическими активистами".

В нём говорилось, что те проникли на территорию аэропорта и заложили взрывчатку, чтобы таким образом "осудить экологическую абсурдность" использования воздушного транспорта.

"Взрывчатка была заложена на лётном поле и будет приведена в действие в 12 часов дня. Предоставляем Вам возможность проинформировать полицию и руководство аэропорта, чтобы ущерб был только материальным", - значится в письме.

"Вместо того чтобы сокращать число авиаперевозок, власти предпочитают расширять аэропорты", - добавляется в нём. Авторы также заявили, что таким образом хотят добиться "демократических дебатов о пагубных последствиях авиатранспорта".

Пятница - самый загруженный день для аэротрафика. Около 700 человек должны были следовать транзитом через нормандский аэропорт Кан.

Местный муниципалитет выделил помещение в центре города, где пассажиры могли пережидать в тепле. Несколько рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, куда вылетающих пришлось доставлять на автобусах.

Воздушную гавань открыли спустя 7 часов.