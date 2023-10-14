Во Франции эвакуированы Лувр, Версальский дворец и Лионский вокзал

By Euronews

В Европе растет обеспокоенность вопросами безопасности на фоне ситуации на Ближнем Востоке. В субботу из-за угроз были эвакуированы Лувр и Версальский дворец.

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Во Франции после предупреждения об угрозе взрывов, были эвакуированы Лувр и Версальский дворец. Посетители и сотрудники Лувра, расположенного в центре Парижа, спешно покидали помещения музея под звуки сигнализации.

Позднее поступили сообщения об эвакуации Лионского вокзала в Париже. Там был обнаружен подозрительный пакет.

В пятницу во Франции был введен режим "чрезвычайной антитеррористической готовности". О решении повысить уровень угрозы власти объявили 13 октября. В этот день в результате нападения на колледж Гамбетта в Аррасе был убит учитель, несколько человек получили ранения. В рамках расследования полиция задержала 11 человек.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что вероятно, существует связь между происходящим на Ближнем Востоке, и нападением в Аррасе. Дарманен призвал "систематически высылать любого иностранца, которого спецслужбы считают опасным". За неделю во Франции, по данным МВД, было выявлено 189 актов антисемитизма.

Тем временем Кипр повысил меры безопасности в отношении критически важной инфраструктуры. Остров продолжает принимать сотни людей, покидающих Израиль морским путем и военных самолетах. Сообщается, что в это воскресенье на Кипр прибудут более двух тысяч человек.