Lonely Planet опубликовал рейтинг лучших в мире направлений для путешествий на 2024 год. В категории "устойчивое развитие" отмечаются места, ориентированные на ответственный туризм и безопасные для экологии стратегии.

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Пять европейских направлений для путешествий вошли в десятку самых экологичных по версии Lonely Planet.

Ведущие эксперты по туризму составили рейтинг лучших мест в мире для тех, кто планирует путешествие на следующий год. Он состоит из категорий: "страны", "регионы", "города", "устойчивое развитие" и "ценностное значение".

В категории "устойчивое развитие" отмечаются места, ориентированные на ответственный туризм и безопасные для экологии стратегии.

Вот перечень европейских победителей.

Испания: городские парки и велосипедные дорожки

Испания и без того считается одним из самых популярных мест отдыха в мире. Но сегодня страна активно разрабатывает стратегии, направленные на популяризацию внесезонных поездок и малоизвестных направлений.

Она также инвестирует в экологически чистые виды транспорта: расширяет сети велосипедных дорожек, переходит на электробусы и запускает движение по новым железнодорожным маршрутам.

Валенсия, расположенная на восточном побережье Испании, получила звание "зелёной столицы Европы-2024 г." благодаря её различным экологическим инициативам, включая отведение новых участков в пригородах под сельхозугодия, обустройство маршрутов для пеших прогулок на 30 тыс. м2 площади общественных пространств и налаживание скоростного железнодорожного сообщения с другими городами.

Адептам туризма без вреда для экологии, оказавшимся в Валенсии, советуем отправиться в Jardín del Turia - парк, разбитый в русле реки Турия протяжённостью 9 км. Там запрещено движение автотранспорта. Можно прогуляться пешком или взять напрокат велосипед и присоединиться к "двухколёсной экскурсии".

Гренландия: ледники и северное сияние

Гренландия привлекает любопытных и смелых путешественников своими гигантскими ледяными щитами и тундровыми ландшафтами.

Туристический совет страны, Visit Greenland, работает над тем, чтобы устранить проблемы, вызванные ростом числа туристов.

С самого большого острова на Земле - Гренландии - лучше всего наблюдать северное сияние Visit Greenland

Гренландия - одно из лучших мест для наблюдения за северным сиянием, и в ближайшие несколько лет в стране ожидается "рост числа приезжающих на остров для наблюдений за авророй, поскольку солнце достигнет пика активности", - пишет Lonely Planet.

Сайт рекомендует двухдневный поход по второму по величине ледяному щиту в мире. Отправная точка маршрута - поселение Кангерлуссуаке.

Уэльс: знакомство с местной природой под стук колёс

Уэльс одним из первых в мире законодательно закрепил принципы устойчивого развития. Он попал в перечень лучших благодаря обновлённой сети железных дорог.

Lonely Planet дал ей высокую оценку, отметив, что улучшение ж/д сообщения расширяет "благоприятные для планеты возможности исследования удивительной природы западных регионов страны".

Строительство новых железнодорожных станций сделало более доступным для посетителей Национальный парк Пемброкшир, что в западной части Уэльса.

На его территории находится Grub Kitchen - первое в Великобритании кафе со съедобными насекомыми. Здесь вам подробно расскажут об экологически чистых продуктах питания, и предложат весьма экзотические, но полезные блюда, например, печенье со сверчками.

Португалия: дальний поход и традиции

Чтобы совершить паломничество к испанскому Сантьяго-де-Компостела, любители пеших прогулок могут начать свой путь по маршруту длиной 620 км в Португалии.

Caminho Português de Santiago - путешествие, в которое можно отправиться пешком или на велосипеде.

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Отправная точка маршрута Caminho Português de Santiago - Лиссабон. Aayush Gupta

Маршрут начинается в Лиссабоне и проходит мимо романских церквей, через живописные районы вдоль рек и старинные маленькие городки.

Вы сможете "переночевать в альберге, пообедать в традиционных ресторанах и осмотреть деревни, в которых есть жизнь, несмотря на отток населения в большие города", - пишет Lonely Planet.

Прибалтика: медитация на природе

Путешествующие по Прибалтийским странам найдут там "лучшие в Европе места для восстановительных, медитативных практик", - говорится в описании Lonely Planet.

Эксперты рекомендуют посетить песчаные дюны, реки и озёра этого региона, чтобы "открыть свое внутреннее "я".

Отправляйтесь в Эстонию, чтобы полюбоваться сурового нрава природой, в Литву, - чтобы ощутить под ногами мелкий песок Куршской косы и в Латвию - насладиться красотами долины реки Гауя.