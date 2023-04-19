Небесная спираль: над Аляской зафиксировали необычное явление во время северного сияния

Euronews и AP

В выходные в небе над американским штатом Аляска была замечена голубая спираль, похожая на галактику - или, возможно, на портал в другое измерение.

Причина ее появления, однако, довольно обыденна.

Любовавшиеся северным сиянием люди были изумлены, когда на несколько минут в небе появилась спираль.

Это выглядело как что-то из трилогии Филипа Пулмана "Тёмные начала", где главные герои перемещаются между мирами через портал, открывающийся во время северного сияния. В реальности же причиной появления спирали стало замерзшее ракетное топливо.

Ракета SpaceX стартовала из Калифорнии примерно за три часа до появления спирали. Ракеты иногда сбрасывают остатки топлива, объяснил доцент Геофизического института Университета Аляски в Фэрбанксе Дон Хэмптон.

"Когда они делают это на больших высотах, топливо превращается в лед, - объясняет он. - И если это происходит при солнечном свете, то, находясь в темноте на земле, вы видите это как своего рода большое облако, иногда оно вихревое".

Хэмптон говорит, что, хотя это не частое явление, он видел такие явления не менее трех раз.

Появление вихревого облака было заснято в режиме замедленной съемки камерой Геофизического института и стало популярным в онлайн.

"Этот вихрь вызвал небольшой шторм в Интернете", - шутит Хэмптон.

Фотографы, наблюдавшие за северным сиянием, также разместили свои снимки в социальных сетях.

Ракета взлетела с космодрома Ванденберг в Калифорнии в пятницу вечером с 25 спутниками. Время сброса топлива было выбрано над Аляской.

"И мы получили эту действительно круто выглядящую спираль", - сказал ученый.

"Я могу с уверенностью сказать вам, что это не галактика, - говорит Хэмптон. - Это просто пар, отражающий солнечный свет".

В январе была замечена еще одна спираль, на этот раз над Большим островом Гавайев. Японский телескоп Subaru, установленный на вершине потухшего вулкана Мауна-Кеа, заснял это необычное явление.

Исследователи заявили, что та спираль оказалась "небесным следом" от запуска военного спутника GPS, который был выведен на орбиту ракетой SpaceX.