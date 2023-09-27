Всё больше европейцев совмещают работу и путешествия. Вот список мест, которые рекомендуют для жизни цифровые кочевники.
Всё больше европейцев работают удаленно. Эта тенденция значительно ускорилась в результате пандемии COVID-19 и продолжается до сих пор.
Исследования показывают, что в среднем по ЕС в 2022 году 30% работников регулярно работали из дома: либо полностью, либо в гибридном формате. В то время как в 2019 году, до начала пандемии, этот показатель составлял всего 5,5%.
Многие из таких работников думают над переездом в другую страну.
Благодаря тому, что многие государства модернизируют техническую инфраструктуру и предоставляют визы для цифровых кочевников, глобальная экономика создала устойчивую бизнес-модель для многих.
Недавнее исследование, проведенное специалистами по виртуальным частным сетям ExpressVPN, предлагает 20 лучших мест для жизни удаленных сотрудников и цифровых кочевников, два из них находятся в Европе.
Лучшие регионы для жизни экспатов
Мадейра, Португалия
В то время как в других португальских городах, таких как Лиссабон и Порту, наблюдается резкий рост цен и скопление людей, Мадейра становится более доступной альтернативой для цифровых кочевников и удаленных работников из-за границы.
Умеренный климат и расположение на берегу океана делают остров привлекательным для экспатов, стремящихся к традиционной культуре дома и современной культуре на рабочем месте.
Благодаря недавнему обновлению инфраструктуры Мадейра может похвастаться самой высокой скоростью интернета в Португалии. Иностранные удаленные работники могут арендовать гибридные комплексы workation, сочетающие в себе жилье и рабочее пространство. Стоимость аренды квартиры с двумя спальнями составляет около 850 евро в месяц.
Таллин, Эстония
Столица Эстонии, Таллин, расположена вдоль скалистого, но красивого побережья Балтийского моря.
Климат здесь холоднее, чем в других городах списка, но развитая цифровая инфраструктура привлекает удаленных работников и цифровых кочевников.
Благодаря конкурентоспособной скорости интернета и онлайн-доступу практически ко всем государственным услугам, Таллин представляет собой доступную альтернативу более дорогим и туристическим европейским городам.
Одним из основных преимуществ Эстонии для экспатов является гибкая визовая политика. Цифровые кочевники могут претендовать на статус электронного резидента, что позволяет им владеть и управлять бизнесом без необходимости физического присутствия.
Бермудские острова
Бермудские острова привлекательны для удаленных работников и цифровых кочевников, которые ищут приключений и готовы полностью отказаться от традиционной корпоративной среды.
Хотя Бермудские острова по-прежнему остаются в первую очередь туристическим направлением, известным своими пляжами с розовым песком, они также отличаются хорошей скоростью интернета и оборудованными коворкинг-пространствами.
Кроме того, налоговый кодекс Бермудских островов не предусматривает взимания подоходного налога с резидентов. Удаленные работники могут получить сертификат Work From Bermuda, позволяющий им работать и жить на острове до одного года.
Чиангмай, Таиланд
Город Чиангмай, расположенный в северных горах Таиланда, стал популярным местом для молодых удаленщиков и цифровых кочевников.
В Чиангмае много экспатов, хотя специальных виз для цифровых кочевников в стране нет.
Для того чтобы удаленные работники могли получать какой-либо доход в стране, необходимо получить государственное разрешение на работу. Специальная туристическая виза позволяет путешественникам находиться в Таиланде до 270 дней.
Цифровой кочевник Марджолейн Дилвен так отзывается о своем опыте пребывания в Таиланде: "Когда мы были в Таиланде, интернет всегда был безупречен. Даже когда мы находились на небольших островах на юге Таиланда, у нас было достаточно хорошее соединение для видеозвонков и удаленной работы. Стоимость жизни в Таиланде значительно ниже, чем в США, а возможности мест для удаленной работы безграничны".
Бали, Индонезия
Остров Бали в Индонезии, который часто называют "островом богов", стал популярным местом для цифровых кочевников.
Процветающее международное сообщество и обилие коворкинг-центров на Бали позволяют иностранным работникам легко открыть бизнес, найти жилье и создать социальную сеть в пределах города.
Кроме того, на Бали планируется ввести визу для цифровых кочевников.
Правительство острова и частные инвесторы значительно улучшили его цифровую инфраструктуру: в общественных местах и коворкингах широко распространен доступ к Wi-Fi.
Автор и основательница журнала The Budget Savvy Bride Джессика Бишоп вспоминает о своем опыте:
"Я живу цифровой кочевой жизнью, работая удаленно уже более пяти лет. Я провела время в Юго-Восточной Азии, Англии, Европе, США и Мексике. Качество и стоимость жизни стали для меня главным фактором, определившим выбор такого образа жизни. Больше всего мне понравилось на Бали: я провела там около шести месяцев, и, если не считать того, что часовые пояса мешали, мне очень понравилось там работать, и я бы с удовольствием вернулась туда когда-нибудь".
Однако работа на Бали нравится не всем.
Марджолейн Дилвен сказала: "Хотя я ожидала, что Бали будет отличным местом для удаленной работы, интернет там оказалась очень плохим по сравнению почти со всеми другими странами Юго-Восточной Азии. Кроме того, стоимость жизни не такая уж и низкая, если останавливаться в популярных и более туристических районах".
Бангалор, Индия
Шумный город Бангалор называют индийской Силиконовой долиной благодаря его дружественной к технологиям экономике и местным работникам с образованием. Удаленные работники и цифровые кочевники могут легко найти свою нишу в деловом районе города.
Климат Бангалора относительно мягкий по сравнению с другими регионами Индии.
Для иностранных специалистов, желающих работать в Индии удаленно, страна предлагает долгосрочную визу. Хотя специальной визовой программы для цифровых кочевников не существует, традиционная рабочая виза может быть продлена на срок до пяти лет.