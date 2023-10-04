Принудительная контрацепция: гренландские женщины добиваются компенсации от Копенгагена

By Euronews и AFP

В 1960-е годы Дания пыталась снизить рождаемость на арктической территории, которая когда-то была её колонией. Группа женщин обвинила королевство в целенаправленной стерилизации и потребовала компенсаций.

РЕКЛАМА

Некоторые из жертв были ещё подростками, когда им без их согласия установили внутриматочную спираль – средство контрацепции, способное предотвратить беременность на срок до 10 лет.

В понедельник группа из 67 женщин, родившихся в Гренландии, передали в правительство Дании запрос на получение компенсации. Каждая из них требует выплаты 300 000 датских крон (около 40 200 евро).

В конце 1960-х годов Копенгаген проводил политику контрацепции с целью ограничения рождаемости на арктической территории, которая находилась под контролем Дании, хотя колониальный статус был упразднён в 1953 году.

В 2009 году Гренландия обрела широкую автономию и возможность самостоятельно распоряжаться природными ресурсами. Сейчас и Нуук, и Копенгаген анализируют своё недавнее прошлое. Весной 2022 года серия подкастов датского радио и телевидения DR была призвана показать обществу масштабы кампании по принудительной контрацепции.

Комиссия, которая ведёт расследование этой травмирующей практики, начатое в прошлом году, опубликует свои выводу в 2025-м. Но гренландские женщины намерены добиться компенсации как можно скорее.

Деревня Иттоккортоормиит в Восточной Гренландии, 17 августа 2023 года. OLIVIER MORIN/AFP

"Мы не хотим ждать результатов расследования", – заявила AFP психолог Наджа Либерт, инициировавшая коллективное обращение к властям.

"Мы стареем – самые пожилые из нас, у кого внутриматочная спираль была установлена в 1960-х годах, родились в 40-х, им уже скоро будет 80, – пояснила она. – Мы хотим действовать сейчас".

В 1960-1970-е годы около 4500 представительниц народа инуитов подверглись внутриматочной контрацепции без их согласия и согласия их семьи.

По словам Либерт, многие женщины не знали о том, что носят контрацептив, и до недавнего времени гренландские гинекологи находили внутриматочные спирали у женщин, не подозревающих об их наличии.

"Уже на 100% ясно, что правительство не соблюдает закон, нарушая права человека и допуская серьёзные злоупотребления в отношении нас", – добавила она.

Либерт утверждает, что если правительство не согласится на выплаты до оглашения результатов расследования, женщины подадут иск в суд.

В 2022 году 6 женщин-инуиток добились извинений и компенсаций, более чем через 70 лет после того, как их разлучили с семьями для участия в эксперименте по "формированию датскоязычной элиты" на острове.