От Тарту до Сетомаа: богатая культура Эстонии между традициями и современностью

Открываем для себя Эстонию: Тарту - культурный центр страны, Сетомаа - район проживания сету, одной из ее древнейших этнических групп

РЕКЛАМА

Тарту - второй по величине город Эстонии и одна из культурных столиц Европы в 2024 году. Именно здесь был построен первый в стране театр, вышла первая ежедневная газета и прошел первый песенный фестиваль.

Тарту является культурным эпицентром Эстонии. Его университет привлекает множество эстонских и иностранных студентов. Среди творческих пространств города самым известным, несомненно, является Апараадитехас - бывший промышленный комплекс, ставший модным местом художников. Здесь расположено множество галерей.

В галерее "Хаки" представлены работы молодых перспективных эстонских художников. С недавних пор этот город стал убежищем для украинской художницы Виктории Березиной, покинувшей свой родной город Херсон после вторжения российских войск.

"Мне очень нравится жить здесь и находиться в творческой среде, - говорит Березина. - Здесь очень большое сообщество художников. Это прекрасная возможность знакомиться, общаться, показывать свое искусство и говорить о том, что происходит в Украине".

Погружение в прошлое

На юге, в регионе Сетомаа, расположенном на границе с Россией, мы словно попадаем в прошлое. Здесь проживает один из древнейших этносов страны, который стремится сохранить свои многовековые традиции.

У народа сету свой диалект, своя религия и традиции, которые они сумели прочно сохранить на протяжении веков. Еще сто лет назад культура на 100% передавалась из уст в уста. Большая часть населения была неграмотной, и все знания передавались устно.

У сету всегда были песни на все случаи жизни - от работы до праздников. Именно так знания и истории передавались следующим поколениям. Хелен Кюльвик много лет прожила в стране сету. Она познакомила нас с традицией многоголосного пения сету, которое называется леэло. Считается, что оно возникло около 2000 лет назад, и является одной из основных составляющих культурной самобытности народа сету.

Однако прежде чем петь, необходимо одеться соответствующим образом, в традиционную одежду. Сету не ревнуют к своим обычаям и даже предлагают гостям примерить их традиционную одежду. "Мы хотим, чтобы вы как можно больше узнали о жизни общины и ее культуре, - говорит один из жителей региона. - Ношение национального костюма - это способ начать знакомство с культурой".