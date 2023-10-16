By Euronews Travel и Reuters

Как конфликт влияет на туристический сектор региона - от отмененных рейсов и круизных поездок до пустых гостиниц

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Еще две недели назад главная площадь и улицы вокруг церкви Рождества Христова в Вифлееме были заполнены туристами.

После нападения палестинских боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября они пустуют.

"Бизнес застопорился после начала войны, - говорит Эсса Абу Давуд, гид в палестинском городе. - Дороги перекрыты, никто не приезжает".

По всему Израилю и на оккупированных Израилем палестинских территориях Газы и Западного берега реки Иордан гостиницы опустели. По меньшей мере шесть компаний прекратили туры в такие популярные места, как Иерусалим и Тель-Авив, в связи с эскалацией конфликта.

Два туроператора отменили поездки до следующего года.

Круизные лайнеры избегают некогда оживленных израильских берегов, крупные авиакомпании прекратили полеты в Израиль и из него, а правительства в спешном порядке пытаются вернуть своих граждан домой.

Авиакомпания easyJet заявила, что отменила все рейсы в Тель-Авив, вылетающие до 22 октября, а Virgin Atlantic Holidays разрешила отдыхающим перебронировать билеты на более поздние даты или получить компенсацию, если они летят до 18 октября.

В результате нападения ХАМАС, признанного террористической организацией правительствами США, ЕС и других стран, на израильские населенные пункты 7 октября погибло более 1400 человек.

В ответ Израиль усилил удары по оплоту ХАМАС - Газе, в результате чего погибло около 2 700 человек.

Открыты ли еще гостиницы и места паломничества в Палестине и Израиле?

Опустевшая плоащдь возле церкви Рождества Христова в Вифлееме AMMAR AWAD/REUTERS

Компания InterContinental Hotels сообщила, что два ее отеля, Six Senses Shaharut и Hotel Indigo Tel Aviv - Diamond District, временно закрыты. По данным компании, некоторые бронирования были отменены клиентами или перенесены на более поздний срок.

По словам представителя компании, одна из ведущих израильских сетей отелей Isrotel, большинство из которых пустуют, "находится на грани" временного закрытия некоторых из них.

Отток иностранных туристов - серьезный удар по прибыльной туристической отрасли Израиля, одной из крупнейших в стране, восстанавливающейся после пандемии COVID-19. На долю этого сектора приходится 2,8% ВВП и около 3,5% всех рабочих мест.

Ближайшие месяцы - самые напряженные в году для христианских паломников, прибывающих из США, Великобритании и других стран Европы.

"Мы живем за счет туризма. У нас был кризис COVID, мы все еще восстанавливались и терпеливо ждали возвращения туристов, - говорит 30-летний Хадер Хусейн, продавец сувениров в Вифлееме. - Теперь туристический сектор мертв".

По данным Центрального статистического бюро Израиля, за первые девять месяцев этого года в Израиль приехало около трех миллионов туристов, привлеченных историческими достопримечательностями Иерусалима и Вифлеема, а также белыми песчаными пляжами Тель-Авива.

Этот показатель близок к уровню, существовавшему до пандемии, и включает около 800 тыс. американцев.

Отели предлагают номера беженцам

Через день после нападения министерство туризма Израиля издало распоряжение о том, что следует избегать экскурсий, а туристы должны оставаться в своих отелях или на круизных лайнерах.

В среду министерство заявило, что в случае необходимости туристы могут перемещаться по стране. По данным ведомства, в Израиле находится более 90 тыс. туристов, и тысячи из них посетили национальные достопримечательности за прошедшую неделю.

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Однако в тот же день правительство США повысило степень предупреждения о нежелательности поездок в Израиль и на Западный берег реки Иордан до 3-го уровня или рекомендовало "пересмотреть поездку" - 2-го по значимости уровня.

Великобритания рекомендует воздержаться от всех поездок в Израиль и на палестинские территории, кроме самых необходимых.

Элиас аль-Арджа, глава Арабской гостиничной ассоциации, заявил, что большинство гостиниц на Западном берегу реки Иордан провели прошлую неделю, помогая туристам покинуть свои дома после нового всплеска насилия.

По его словам, около 90% гостиниц на Западном берегу пустуют.

Отели Dan Hotels и Isrotel заявили, что предоставляют номера для людей, покидающих приграничные с Газой районы. Dan также предлагает 50-процентные скидки на номера для местных жителей.

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В ожидании затяжного конфликта

В условиях, когда урегулирование конфликта не предвидится, неясно, когда иностранные туристы смогут вернуться в страну.

Туристическая группа Authentic Israel обратилась к туристам, у которых были забронированы отмененные поездки, с просьбой пожертвовать по 150 долларов (142 евро) на поддержку сотрудников компании в период кризиса.

Австралийский туроператор Intrepid Travel отменил туры в Израиль и на палестинские территории до конца года.

Odysseys Unlimited приостановила свои поездки в Израиль до 31 марта. Американская компания заявила, что продолжит туры в Египет и Иорданию, но предоставила гостям возможность перенести их на более поздний срок или на другое направление.

По словам представителей компании, некоторые из них переносят поездки на следующий год.