Война Израиля с ХАМАС: безопасно ли сейчас ездить в Турцию, Египет и Иорданию?

Правительства Великобритании и ЕС уже предостерегли граждан от поездок в Израиль и на оккупированные палестинские территории, кроме самых необходимых. Высказываются опасения, что популярные у туристов страны ближневосточного региона могут также быть потенциально опасными.

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Израиль продолжает обстреливать сектор Газа, в котором проживает более 2 млн человек, после того как 7 октября боевики группировки ХАМАС напали на еврейское государство.

Теракт, совершённый ХАМАС, унёс жизни более 1400 человек в Израиле. В результате ответных израильских бомбардировок в Газе погибло почти 2700 человек.

Правительства Великобритании и ЕС уже предостерегли от поездок в Израиль и на оккупированные палестинские территории, кроме жизненно необходимых.

Однако путешественникам также следует проявлять осторожность при посещении некоторых районов стран региона. Вот что необходимо знать, если вы запланировали поездку в Египет, Иорданию или Турцию.

Ситуация в Египте

Хотя Египет имеет общую границу с сектором Газа и Израилем через Синайский полуостров, страна не втянута в конфликт.

Многие призывают к открытию пограничного перехода Рафах для того, чтобы палестинцы из Газы, лица с двойным гражданством или просто иностранцы могли уехать в безопасное место, но в настоящее время КПП закрыт.

Что касается международных поездок, то границы Египта остаются открытыми, а авиакомпании и операторы пакетных туров продолжают работу в стране в обычном режиме.

Рейсы в Египет не проходят через воздушное пространство Израиля и пока не пострадали от конфликта.

Большинство крупных городов и основных туристических объектов Египта расположены вдали от границы с Израилем и сектором Газа.

Ближайший них – пляжный курорт Шарм-эш-Шейх, при этом до границы с Израилем более двух с половиной часов езды, а до границы с сектором Газа – более пяти часов.

Каир, Александрия, Хургада и Луксор расположены ещё дальше.

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило рекомендацию "избегать всех поездок, не связанных с необходимостью" для Израиля, но в документе не упоминается Египет.

Поэтому в случае отмены поездки в Египет вы, возможно, не будете иметь права на возврат денег или сможете потребовать их возврата по туристической страховке.

Тем не менее в Лондоне призывают туристов сохранять бдительность и соблюдать осторожность на туристических и религиозных объектах, а также в местах массового скопления людей в Александрии, где египетский полицейский застрелил двух израильских туристов и египетского гида.

Министерство иностранных дел Ирландии настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в провинцию Северный Синай, граничащую с Израилем и сектором Газа, включая дорогу Таба-Суэц. Ведомство также предостерегает от поездок в палестинский анклав через пограничный переход Рафах.

Власти в Дублине рекомендуют путешествовать самолётом при поездке в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и ближайшие окрестности, Марса-Алам и ближайшие окрестности, а также в туристические районы на реке Нил (Луксор, Асуан и Абу-Симбел).

Иордания "открыта для туристов"

Иордания имеет общую границу с Израилем и Западным берегом реки Иордан (одна из оккупированных палестинских территорий), а также с Сирией.

На прошлой неделе Великобритания обновила свои рекомендации по поездкам в Иорданию, заявив, что "не рекомендует совершать любые поездки, кроме самых необходимых, в пределах 3 км от границы Иордании с Сирией".

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В заявлении британского МИД также говорится, что в связи с продолжающимся конфликтом пограничные переходы между Иорданией и Израилем могут быть закрыты по первому требованию.

Однако большинство туристических направлений в Иордании остаются незатронутыми нынешним кризисом, а рейсы в аэропорты Аммана и Акабы продолжают выполняться в обычном режиме.

Если вы забронировали пакетный отдых и решили отменить тур, вам вряд ли вернут деньги, если только направление не находится в одной из зон "запрета" Форин офиса.

Совет по туризму Иордании опубликовал заявление, в котором подчёркивается, что страна является "безопасным и гостеприимным направлением для туристов со всего мира".

"Наша приверженность обеспечению безопасности и благополучия всех посетителей остаётся непоколебимой", – говорится в заявлении.

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Турция: вдали от войны

Некоторые путешественники высказывают опасения по поводу отдыха в Турции, несмотря на то, что эта страна не имеет общей границы с Израилем и находится на расстоянии 879 км от еврейского государства.

Война Израиля против ХАМАС никак не влияет на поездки в Турцию.

Форин офис по-прежнему предостерегает от поездок в любую точку в радиусе 10 км от границы с Сирией, а также от всех поездок в Сирнак и провинцию Хаккари, кроме самых необходимых.

Туристические центры, включая Стамбул, Анталию и Каппадокию, а также прибрежные курорты остаются незатронутыми конфликтом, а авиакомпании работают в обычном режиме.