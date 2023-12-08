Евросоюз оплачивает охрану синагог на Рождество

Программа "О положении Союза". В Европу с Ближнего Востока прилетел тёмный демон ненависти. Разочарование климатическим саммитом. В Вифлееме опять закрыты гостиницы

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Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Война между Израилем и ХАМАС продолжает отравлять атмосферу в наших обществах. Число преступлений на почве ненависти возросло до тревожного уровня. Примеры? В прошлом месяце в Нидерландах зафиксирован рост антисемитских инцидентов на 800%, в Австрии - на 300%. Во второй половине октября количество антимусульманских инцидентов в Германии выросло в среднем до трех в день.

На этой неделе Европейская комиссия в срочном порядке представила комплекс мер и политических рекомендаций по борьбе с мрачным демоном ненависти.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон дабавила:

Из-за войны между Израилем и ХАМАС и поляризации, которую она вызывает в нашем обществе, в предстоящий праздничный сезон существует огромный риск террористических атак в Европейском союзе. Теперь мы предоставим дополнительные 30 млн евро защиты.

Эти деньги выделяются специально на охрану в период Рождества церквей, а также синагог и мечетей.

Ещё есть общественный дискурс. Политики должны тщательно взвешивать свои слова, чтобы их не обвинили в предвзятости и в принятии стороны Израиля или палестинцев.

В противном случае может возникнуть немедленная обратная реакция, как узнал на этой неделе Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель:

То, что мы наблюдаем в Газе, - это очередная бойня. Сколько жертв мы не знаем, никто не знает. Кто-то оценивает их в 15 тысяч, но я боюсь, что под руинами разрушенных домов их должно быть гораздо больше, включая большое количество детей.

Люди выходят из зала, - сказали Боррелю. Он спросил:

Люди выходят из зала? Почему? Может быть, я сказал что-то неудобное?

Многих людей разговоры о конфликте на Ближнем Востоке, дома или публично, уже раздражают. И ответ Евросоюза на эту войну так или иначе разочаровывает.

Разочарование климатическим саммитом

«Разочарование» — это слово, которое лучше всего описывает настроение климатических активистов, которые следят за конференцией COP28 в Дубае.

Они не только недовольны сделками по ископаемому топливу с принимающей страной, но и вообще считают, что конференция не оправдала своих амбиций.

Хотя изменение климата является всемирным кризисом, оно особенно затрагивает бедные страны на глобальном Юге.

Международный комитет спасения, основанный по призыву Альберта Эйнштейна, сделал лоббирование от имени этих стран основой своей климатической работы.

Ранее мой коллега Кристофер Питчерс беседовал с президентом и генеральным директором этого комитета Дэвидом Милибэндом.

Euronews: На этой неделе ваша организация опубликовала новый доклад, в котором основное внимание уделяется тому, что необходимо сделать на COP28 для помощи уязвимым странам и сообществам. Можете ли вы рассказать нам немного об этом докладе и о том, что он на самом деле значит?

Милибэнд: Наш доклад специально сфокусирован на странах, в которых высокий уровень климатической уязвимости сочетается с высоким уровнем конфликтов. В мире насчитывается 15 или 16 стран, на которые приходится около 60% гуманитарных потребностей. Они отмечены конфликтами и климатическим кризисом. Примером может служить Сомали. Центральноафриканская Республика, Эфиопия. Эти страны, находящиеся под климатическим стрессом, в основном вносят очень незначительный вклад в общие выбросы углекислого газа, но страдают от очень высокого уровня уязвимости и очень низкого уровня инвестиций в устойчивость к изменению климата.

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Euronews: Какие решения представлены в докладе? Что там написано и что нужно сделать?

Милибэнд: Это действительно чёткий план действий. Давайте составим карту климатической уязвимости, потому что засухи, наводнения - они разные в разных частях этих стран. Необходимо правильно пометить зоны рисков. Нам нужны реальные инвестиции в инновации и то, что называется адаптацией. Как фермерские сообщества могут поддерживать свои средства к существованию? Как можно уберечь города от опасностей климатического кризиса? Нестабильные и конфликтные государства нуждаются в том, чтобы с ними работали через гражданское общество, через общины, а не только через традиционные правительственные механизмы. И последний аспект. Этим странам нужна не только гуманитарная помощь, но и климатическое финансирование.

Euronews: Чем отличается эта конференция по климату от других? В прошлом было много обязательств, но не было много действий. Почему вы думаете, что эта конференция будет чем-то другим?

Милибэнд: Мы знаем, что мир изменился. Сейчас мы живем в условиях климатического кризиса. Если вы поедете в Афганистан, если вы поедете в Сомали, то увидите, что наши клиенты отчаянно пытается справиться с этим кризисом. Но ни одна из предыдущих конференций COP не рассматривала проблему климатической уязвимости и конфликтов. Вот что нам нужно изменить.

Euronews: Расскажите нам немного больше о том, каковы последствия бездействия для этих наиболее уязвимых стран и сообществ.

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Милибэнд: Наихудшие сценарии очевидны. Изменение климата усугубляет дефицит ресурсов. Ресурсный стресс усугубляет конфликт. Конфликт усугубляет миграционный поток, и в итоге вы попадаете в неуправляемую ситуацию. После российского вторжения в Украину перед Европой стоит двойная задача - не только декарбонизация, но и укрепление национальной безопасности. Есть также глобальная ответственность, которую Европа должна проявлять. И это не просто моральная ответственность. Это стратегическая и геостратегическая ответственность. Мы утверждаем, что этому уже давно пора случиться.

В Вифлееме опять закрыты гостиницы

Давайте вернемся на Ближний Восток, где война имеет непредвиденные последствия – для Западного берега.

Многие европейские туристы, чтобы отпраздновать Рождество, ездили на Святую Землю, главной достопримечательностью которой был Вифлеем. Но сегодня Вифлеем серьезно пострадал от продолжающейся войны в секторе Газа, и напуганные европейские посетители остаются дома.

Отели были забронированы до июня 2024 года - всё это отменено. Местным жителям остались пустые улицы, магазины, рестораны, а также мрачные экономические перспективы.

Что касается Рождества, то празднования также отменены. Они будут ограничены небольшими религиозными церемониями. В этом году всё по-другому".