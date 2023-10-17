Израиль вооружит добровольцев, Джо Байден едет в Тель-Авив

By Euronews

ЦАХАЛ продолжает обстрелы военных объектов ХАМАС в Газе и "Хезболлах" в Ливане. В Израиле формируют отряды быстрого реагирования. Боевики выложили видео с заложницей.

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Из Газы продолжаются ракетные обстрелы, некоторые из которых достигают Иерусалима и Тель-Авива. Израиль продолжает блокаду и наносит авиаудары по объектам ХАМАС в Газе и "Хезболлах" в Ливане.

В целях защиты в Израиле формируются отряды быстрого реагирования из добровольцев.

На фоне возможной эскалации конфликта в Израиль направляется президент США Джо Байден.

В среду президент Джо Байден посетит Израиль. Президент Байден подчеркнет наше предельно ясное послание любому субъекту, государству или не государству, пытающемуся воспользоваться этим кризисом для нападения на Израиль. Не делайте этого Энтони Блинкен госсекретарь США

В результате авиаудара пострадал контрольно-пропускной пункт Рафах, через который гуманитарные организации пытаются доставить грузы в сектор Газа. Все остальные пункты въезда на территорию, контролируемую ХАМАС, все еще заблокированы Израилем.

Тем временем боевики опубликовали первое видео с заложником.

Молодая женщина, говорящая на иврите, представилась как 21-летняя Майя Шем. По ее словам, она была похищена с того самого печально известного музыкального фестиваля 7 октября.

Кадры из видеозаписи демонстрируются с согласия ее семьи.

Израиль подтвердил, что по меньшей мере 199 человек были насильственно вывезены в Газу. ХАМАС утверждает, что эта цифра достигает 250 человек.

Число вынужденных переселенцев в секторе Газа достигло миллиона человек.

Израильские военные заявляют, что пытаются очистить сектор от мирных жителей в целях их безопасности в преддверии масштабной кампании против ХАМАС на севере Газы, где, по их словам, боевики располагают многочисленными туннелями и ракетными установками.