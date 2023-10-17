Израиль вооружит добровольцев, Джо Байден едет в Тель-Авив

ЦАХАЛ продолжает обстрелы военных объектов ХАМАС в Газе и "Хезболлах" в Ливане. В Израиле формируют отряды быстрого реагирования. Боевики выложили видео с заложницей.
Из Газы продолжаются ракетные обстрелы, некоторые из которых достигают Иерусалима и Тель-Авива. Израиль продолжает блокаду и наносит авиаудары по объектам ХАМАС в Газе и "Хезболлах" в Ливане.
В целях защиты в Израиле формируются отряды быстрого реагирования из добровольцев.
На фоне возможной эскалации конфликта в Израиль направляется президент США Джо Байден.
В результате авиаудара пострадал контрольно-пропускной пункт Рафах, через который гуманитарные организации пытаются доставить грузы в сектор Газа. Все остальные пункты въезда на территорию, контролируемую ХАМАС, все еще заблокированы Израилем.
Тем временем боевики опубликовали первое видео с заложником.
Молодая женщина, говорящая на иврите, представилась как 21-летняя Майя Шем. По ее словам, она была похищена с того самого печально известного музыкального фестиваля 7 октября.
Кадры из видеозаписи демонстрируются с согласия ее семьи.
Израиль подтвердил, что по меньшей мере 199 человек были насильственно вывезены в Газу. ХАМАС утверждает, что эта цифра достигает 250 человек.
Число вынужденных переселенцев в секторе Газа достигло миллиона человек.
Израильские военные заявляют, что пытаются очистить сектор от мирных жителей в целях их безопасности в преддверии масштабной кампании против ХАМАС на севере Газы, где, по их словам, боевики располагают многочисленными туннелями и ракетными установками.