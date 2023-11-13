Этна снова извергается и покрывает пеплом сицилийские города

By Euronews

Выброс лавы достиг высоты 4,5 км над уровнем моря. Несмотря на извержение, международный аэропорт Катании не прекращал работу, тем не менее для авиации введен красный код

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Итальянский вулкан Этна после нескольких месяцев затишья вновь начал извергать лаву и пепел над Сицилией.

Из юго-восточного кратера самого высокого и активного вулкана Европы в небо поднялся мощный шлейф пара.

Впечатляющие всплески лавы озарили ночное небо.

Выброс вулкана достиг высоты 4,5 км над уровнем моря, в результате чего пепел накрыл несколько городов, таких как Мило и Зафферана.

Несмотря на то, что близлежащий к Этне международный аэропорт Катании не прекращал работу, Национальный институт геофизики и вулканологии ввел красный код для авиации,