Следуя из города Лос-Мочис в штате Синалоа, поезд "Эль-Чепе Экспресс" отправляется в путешествие по Медному каньону, давая пассажирам возможность насладиться удивительными по красоте природными пейзажами и открыть для себя Мексику с новой стороны.

Величественные горы, в которых живут коренные народы, глубокие ущелья с неприступными склонами, долины, простирающиеся на многие-многие километры... Всё это открывается взору путешествующим на "Эль-Чепе Экспресс" (El Chepe) по Медному каньону в Мексике.

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Поезд делает четыре остановки. Всего путь занимает около 10 часов. National Geographic признал его одним из самых живописных железнодорожных маршрутов в мире.

Посмотрите на Мексику с другой стороны

Не считая городской сети ж/д-сообщения и коротких туристических маршрутов в регион производства текилы - штат Халиско, "Эль-Чепе Экспресс" - это единственный в Мексике пассажирский поезд. Поездка на нём даёт уникальную возможность увидеть совершенно иную Мексику, отличную от той, что описана в сводках новостей и даже в буклетах для туристов.

Заядлый путешественник Кристоф Шильд из Франции считает такое знакомство с Мексикой неплохой альтернативой посещению более популярных направлений.

"Это ещё один способ открыть для себя Мексику. Конечно, многие знают крупные города, такие как Канкун или Акапулько. Но мы хотим открыть её для себя иную, и этот рейс даёт нам такую возможность", - сказал он.

По какому маршруту идёт поезд El Chepe?

Поезд El Chepe так назван в честь одноимённого 350-километрового маршрута, проходящего через Медный каньон.

Он отправляется из города Лос-Мочис на северо-западе штата Синалоа в город Крил в горах штата Чиуауа.

На протяжении всего путешествия пассажирами открываются захватывающие дух виды на горы, поля и реки. Медный каньон, получивший это название благодаря медно-зелёному цвету своих стен, в четыре раза больше Большого каньона в США.

То поднимаясь по ним, то опускаясь вглубь долины, поезд проходит по 37 мостам и пересекает 86 тоннелей.

Помимо того, что Медный каньон считается всемирно известной достопримечательностью и природным достоянием, в нём проживает коренной народ рарамури (также его называют тараумара).

Безопасно ли путешествовать на "Эль-Чепе Экспрессе"?

Приезжим рекомендуется быть в курсе текущей ситуации, так как в стране действует система предупреждения о преступности и возможных похищениях людей.

Однако, несмотря на отдельные ЧП, как правило, вооружённые группировки обходят стороной популярные туристические места и самих туристов.

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"Волков бояться - в лес не ходить. Такие туры явно не в эпицентре войн наркокартелей", - говорит Адаир Марго, туристка из США, которая отправилась в поездку вместе с семьёй.

Однако этот факт не отменяет необходимости соблюдать осторожность. Летом пассажиры в основном местные, а в другое время года почти половина путешествующих - иностранцы.

Замначальника поезда Эмилио Карраско заверяет: поездка на "Эль-Чепе Экспрессе" не представляет собой никакого риска.

"Я сажусь в поезд и чувствую себя в самом безопасном уголке мира. Здесь, в Сьерре, все люди очень дружелюбные, они благодарны туристам за то, что те сюда приезжают, - сказал он.

Экспресс по медном каньону отправляется в рейс круглогодично и ежедневно, кроме субботы.