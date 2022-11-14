Путешествие в Торревьеху: розовые озера, старые башни и паэлья

Торревьеха - приморский испанский город на побережье Коста Бланка, расположенный к югу от Аликанте. Корреспондент Euronews осмотрела там главные достопримечательности, открыв для себя природное, историческое и кулинарное наследие региона.

"Старая башня", которой нет

Торревьеха в переводе с испанского буквально означает "старая башня", она была построена здесь для защиты жителей от нападений пиратов в средние века.

Та первая башня не сохранилась, но гости города могут осмотреть "башню-близнеца" Торре-дель-Моро, откуда открывается прекрасный вид на Торревьеху и море.

Лола по-прежнему ждет

Когда-то Торревьеха была рыбацкой деревней. Статуя "Красавица Лола", еще один символ города, отдает дань уважения женам моряков и рыбаков, не вернувшихся на берег.

Лола ждет моряка. Euronews

"Скульптура олицетворяет собой долгое ожидание и неопределенность в отношении любимого, ушедшего в долгое плавание", - поясняет гид Мария Хосе Мингес Матео.

Семья Марии Хосе живет в Торревьехе уже несколько десятилетий. Она рекомендует, что посмотреть в первую очередь. "В Торревьехе столько интересного. В центре города - церковь Непорочного зачатия с красивой площадью, затем пешеходные улицы и легендарное здание казино", - перечисляет гид.

Соленые озера

Торревьеха окружена прекрасными лагунами с розовой и зеленой природной соленой водой. Это - природные шахты для забора соли, которым здесь занимались с древности. В начале XIX века Торревьеха стала центром соляной промышленности Испании, сегодня город - крупнейший поставщик соли в Европе, здесь ежегодно добывают более 600 тысяч тонн продукта.

Посетители могут добраться до соляных озер на туристическом поезде. Особое восхищение вызывает розовая лагуна, которая, кажется, светится.

Природный парк Торревьехи

Соляные бассейны расположены на территории природного парка, Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. Этот охраняемый заповедник - настоящий рай для велосипедистов и любителей пеших прогулок.

"Вокруг лагуны растут редкие растения, способные жить на очень засоленных почвах, они считаются приоритетной экосистемой в ЕС", - рассказывает Франциско Хосе Мартинес Гарсия, директор парка.

Природный парк Торревьехи - раздолье для орнитологов, здесь обитает более сотни различных видов пернатых, включая фламинго. "Вы можете увидеть фламинго, которые родились в этом году, они еще темноват, не оперлись в розовый цвет", - предлагает директор.

Паэлья: только местные продукты

Местные рестораны запасаются фруктами и овощами в Вега-Баха, так называется долина близ Торревьехи. Регион известен рыбными блюдами, богатейшим выбором морепродуктов и, конечно же, паэльей.

Изобильная паэлья. Еuronews

"Эта паэлья типична для Торревьехи, Коста-Бланки и региона Валенсия, - рассказывает нашему корреспонденту официант местного ресторана. - Паэлья из морепродуктов с моллюсками, креветками, раками и маленькими очищенными креветочками очень популярна у туристов".