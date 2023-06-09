Акула напала на россиянина в Египте. Мужчина погиб

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Тигровая акула напала на гражданина России, отдыхавшего в Египте. Частое ли это явление? Как минимизировать риск?

Тигровая акула напала на россиянина, отдыхающего на одном из курортов Хургады в Египте, сообщили египетские и российские власти.

Мужчина погиб, 74-километровый участок побережья, где произошла трагедия, закрыт до воскресенья.

Нападения акул — распространенное явление в Египте?

На разошедшемся по интернету видео, предположительно снятом во время нападения, видно, как мужчина барахтается в воде, затем на него несколько раз нападает акула, кружит вокруг него, а затем утаскивает под воду.

В прибрежных районах Красного моря нападения акул происходят редко. Однако в 2022 году, также в Хургаде, в течение нескольких дней произошло два смертельных нападения, в результате которых погибли австрийский и румынский туристы.

Египетские курорты Красного моря, среди которых Хургада и Шарм-эль-Шейх, могут похвастаться одними из самых известных пляжных направлений страны и пользуются популярностью у европейских туристов. Коралловые рифы у берега особенно привлекают дайверов.

Что можно сделать, чтобы снизить риск нападения?

Тигровые акулы — это крупный вид, обитающий в тропических и умеренных водах. Они входят в число акул, наиболее часто упоминаемых в контексте неспровоцированных нападений на людей.

Тем не менее ученые утверждают, что риск подвергнуться нападению очень мал. Вероятность погибнуть в результате нападения акулы составляет примерно 1 к 4 миллионам.

Но чтобы еще больше снизить риск можно придерживаться этих советов: не заходить в воду ночью (особенно если в этом районе были замечены акулы или если у вас есть открытая рана), плавать в группе людей, не создавать лишних брызг и держаться ближе к берегу.

Если акула все же нападет, то, по мнению специалистов, лучше всего бить её по кончику носа или целиться в уязвимые места — такие как жабры и глаза.