Жара, проливные дожди и лесные пожары: повлияет ли изменение климата на ваш летний отдых?

По мере того, как температуры в Европе растут, аномальные погодные условия могут повлиять на то, куда вы решите отправиться в путешествие.

Неоспоримо, что погода играет важную роль в том, насколько вам понравится ваш отпуск.

Хотя большинство людей стремятся к солнцу, есть предел тому, насколько жарким вы хотите его видеть. Особенно если эта жара сопровождается интенсивными дождями, наводнениями или лесными пожарами.

А поскольку экстремальные погодные условия и непредсказуемость становятся все более распространенными в Европе в связи с изменением климата, путешественники могут столкнуться с проблемами этим летом.

Экстремальная погода уже затронула Европу в этом году

В январе восемь стран - Беларусь, Чехия, Дания, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Нидерланды и Польша - установили в первый день месяца новые сезонные рекорды жары. Во Франции в этот день также было побито более 100 температурных рекордов.

Из-за не по сезону теплой погоды на многих известных европейских горнолыжных центрах, в том числе в Альпах, снега практически не было. Некоторые были вынуждены полностью полагаться на искусственный снег.

В апреле в Португалии и Испании стояла экстремальная жара: в южных районах температура достигала от 36,9°C до 38,8°C. В мае жара обернулась ливнями и наводнениями в Испании: в некоторых регионах, популярных среди туристов, впервые за несколько месяцев выпали осадки.

Наводнение в Мурсии Luca Bruno/AP

Улицы Мурсии превратились в реки, здания были затоплены, а бесчисленные дороги закрыты. В некоторых районах Валенсии за несколько дней выпало больше осадков, чем за последние шесть месяцев, сообщает национальное метеорологическое агентство AEMET.

После засушливого и катастрофического горнолыжного сезона Италия тоже пострадала от смертоносного наводнения в мае. В регионе Эмилия-Романья за 36 часов выпала шестимесячная норма осадков, погибли по меньшей мере 13 человек, тысячи людей были эвакуированы, а в сфере транспортных перевозок возник хаос.

Где в Европе этим летом установится экстремальная погода?

В этом году в мире могут быть установлены новые рекорды жары из-за погодного явления Эль-Ниньо.

Это явление, вызванное тем, что воды в Тихом океане стали намного теплее, чем обычно, означает, что мы можем столкнуться с более интенсивной жарой, продолжительными жаркими сезонами и более мощными штормами.

Уже сейчас прогнозируется, что этот год будет жарче, чем 2022, и станет пятым или шестым самым жарким годом в истории.

По данным Службы изменения климата Copernicus, температура в Испании, Франции и Италии в период с июня по август этого года более чем на 60 процентов превысит средние показатели. По прогнозам службы, наибольшая жара ожидает южную и западную Европу.

Лиссабон, столица Португалии AP Photo

Но сезонный прогноз также предсказывает осадки выше среднего уровня в Южной Европе в течение всего лета. Однако эти ливни вряд ли окажут значительное влияние на продолжительную засуху в этих регионах.

В целом, это может означать более непредсказуемую погоду в Средиземноморье во время сезона отпусков.

Исключительно высокие температуры также повышают риск лесных пожаров, и французские власти предупреждают, что сезон начинается гораздо раньше, чем обычно. А поскольку осадки вряд ли смогут облегчить условия засухи, путешественники могут столкнуться с ограничениями на использование воды, если они решат посетить страны Южной Европы этим летом.

Может ли экстремальная жара помешать взлету вашего самолета?

На популярных европейских туристических направлениях из-за изменения климата может быть слишком жарко для авиаперелетов.

Из-за жары воздух расширяется и становится менее плотным, что влияет на способность самолета оторваться от взлетной полосы. Самолетам необходима определенная плотность воздуха, чтобы создать достаточную силу для взлета.

При температуре около 52°C большие самолеты, такие как Boeing 747 и Airbus A380, начинают испытывать проблемы с подъемом. Для небольших самолетов, таких как Boeing 737, этот показатель ниже - около 47,5°C.

Экстремальная жара также несет риск возгорания двигателей и может вызвать проблемы с материалами, из которых сделаны взлетно-посадочные полосы в местах, где такая погода не является обычным явлением.

Хотя такие высокие температуры все еще довольно редки, они могут стать все более вероятными из-за глобального потепления. Во время августовской жары 2021 года в Сиракузах на Сицилии температура достигла рекордных 48,8 °C, а в Испании - 47,6 °C.

В США Федеральное авиационное управление, крупнейшее государственное транспортное агентство страны, уже предупредило, что авиапутешественники могут столкнуться с задержками и отменами рейсов, поскольку изменение климата приведет к усилению жаркой погоды.

Увеличение числа чрезвычайно жарких дней может привести к тому, что рейсы будут откладываться, некоторые взлетно-посадочные полосы не смогут использоваться, а нормы провоза багажа снижены.

Аномальная жара мешает самолетам подниматься в воздух Michael Probst/AP

Могут ли некоторые популярные направления стать слишком жаркими для туристов?

Хотя солнце и жара часто привлекают людей в определенные места, путешественники все чаще понимают, что кое-где становится слишком жарко и большого удовольствия от этого не получишь.

Исследование, проведенное в прошлом году британской компанией InsureandGo, занимающейся страхованием путешественников, показало, что 71 процент людей считает, что к 2027 году в Европе будет слишком жарко для посещения южных ее регионов летом. Больше всего беспокоились по поводу Испании, Греции, Турции и Кипра.

Набережная Ларнаки, остров Кипр Petros Karadjias/AP

Согласно недавнему исследованию Бристольского университета, к 2100 году популярные места отдыха в Европе могут столкнуться с риском небывалой аномальной жары. В другом докладе, опубликованном в апреле, предупреждается, что к 2050 году в Париже может установиться знойная летняя температура, превышающая 50°C.

Европейская туристическая комиссия (ЕТК) уже выяснила, что благоприятные погодные условия оказывают не меньшее влияние на выбор дальнемагистральных поездок, чем посещение всемирно известных достопримечательностей. Недавний опрос показал, что 30 процентов респондентов считают это самым важным критерием при выборе направления. ETC утверждает, что это свидетельствует о возросшей осведомленности путешественников об ограничениях, налагаемых экстремальными погодными условиями.