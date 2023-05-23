Париж, Прага, Берлин: в каких столицах туристы ночуют чаще всего?

Euronews

В 2019 году туристы провели в отелях Парижа более 43 миллионов ночей. Какова ситуация в других европейских столицах?

Чрезмерный туризм — сегодня важная тема, и многие европейские города вводят ограничения для борьбы со слишком большим количеством путешественников.

Каких мест стоит избегать этим летом? На прошлой неделе мы изучили статистику, чтобы выяснить, какие европейские столицы принимают больше всего туристов на одного жителя.

Амстердам занял первое место как самая перегруженная туристами столица Европы, за ним следуют Дублин и Таллин. Наименее переполненными городами оказались Берлин, Мадрид, Брюссель и Будапешт.

Но сколько туристов остаются на ночь? Ответить на этот вопрос поможет отчет Евростата о ночевках, проведенных в туристическом жилье.

В каком городе туристы остаются на ночь чаще всего?

По количеству проведенных ночей с большим отрывом лидирует Париж. В 2019 году в столице Франции было проведено 43,2 миллиона ночей в туристическом жилье.

Берлин занимает второе место с 33,2 миллионами ночей, за ним следует Мадрид с 28,9 миллионами.

Из-за отсутствия данных в список не был включен Лондон.

Наименьшее количество ночей, проведенных в туристическом жилье, зафиксировано в болгарской Софии — 1,2 миллиона ночевок в год. Рига в Латвии (2,2 миллиона) и Вильнюс в Литве (2,3 миллиона) также оказались внизу списка.

В каком городе самая высокая интенсивность туризма?

Чтобы представить эти цифры в контексте, нужно посмотреть на население каждого города.

Интенсивность туризма — это соотношение количества ночей, проведенных в туристическом жилье, и общей численности населения, постоянно проживающего в данном районе. С помощью этих данных можно получить более четкое представление о том, какие города являются самыми многолюдными.

Париж возглавляет список и в этой категории. В 2019 году туристы провели в столице Франции 19,9 ночей на одного жителя, за ним следует Прага с 14,1 ночами.

В Берлине туристы провели 9,3 ночи на одного жителя, в Вене — 8,9 ночи, а в Осло — 8,2 ночи.

В Софии и столице Турции Анкаре было зафиксировано наименьшее количество ночей, проведенных в туристическом жилье на одного жителя — 0,9 ночи.

Этот показатель составил 7,4 ночи в Амстердаме, 7,1 ночи в Лиссабоне, 4,4 ночи в Мадриде, 3,7 ночи в Риме и 3,4 ночи в Дублине.

В какой стране ЕС самая высокая интенсивность туризма?

Интенсивность туризма наиболее высока в Исландии, где на одного жителя в год приходится 23,5 ночи, проведенных в туристическом жилье.

Хорватия занимает второе место с показателем 22,4 ночи, в то время как в Румынии на одного жителя приходится всего 1,5 посетителя с ночевкой.

В Австрии этот показатель составляет 14,4, в Греции — 13,4, в Испании — 10, во Франции — 6,6, в Германии — 5,3.

В целом по ЕС средний показатель составил 6,4 ночи на одного жителя.

Как были собраны эти данные?

Мы использовали данные за 2019 год, чтобы пандемия COVID не повлияла на наш анализ.

Хотя данные по странам за 2019 год были доступны, цифры по нескольким столицам отсутствовали. В этих случаях мы использовали цифры за 2021 год, скорректировав их на 2019 год.