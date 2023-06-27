В Евросоюзе всё более популярен устойчивый туризм

Туристические агентства отмечают рост интереса к экологически чистым путешествием. Самым популярным в мире направлением остается Европа

В преддверии сезона летних отпусков руководители туристических организацийи политики собрались в Брюсселе во вторник на конференцию под названием "Направление Европа". Они обсуждают проблемы, стоящие перед этой сферой, которая восстанавливается после пандемиии коронавируса, но сталкивается с ростом инфляцией. Новые условия создаёт и то, что путешественники больше озабочены теперь сохранением окружающей среды и чистоты воздуха - то есть занимаются так называемым "устойчивым туризмом". И все же их основные цели - отдохнуть развлечься, хорошо провести время.

Директор Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандер:

«Люди ищут реальных впечатлений о новых местах. Мы видим, что туризм меняется и становится почти социальной потребностью. Отпуска используют для того, чтобы сбежать на время от своей обычной жизни и развеяться. Но гости также должны осознавать свою ответственность по отношению к местным жителям и местному хозяйству. Поездки должны приносить не только удовольствие путешественникам, но и пользу для окружающей среды, для общества и для окружающих людей.

Согласно исследованию одного из крупных туроператоров, всё более популярными становятся зелёные или экологичные поездки. В этом году три четверти опрошенных хотят так провести отпуск, чтобы при этом выделялось в атмосферу меньше вредных веществ и не усугублялись изменения климата.

Глава отдела устойчивого развития Booking.com Даниэль Д'Сильва:

«Мы знаем, что такие экотуристы настроены решительно, но они наталкиваются на препятствия. Например, их останавливают опасения повышенных затрат. Они чувствуют, что устойчивые варианты слишком дороги. У таких людей мало выбора. 50% наших путешественников говорят нам, что зелёные варианты слишком дороги. Интересно, что столько же - 50% респондентов - выражают готовность платить больше за устойчивый транспорт или проживание, если такие услуги сертифицированы".

Брюссель расссматривает возможность выдачи экологических сертификатов, в которых будут указаны, например, данные от сопряженных с предстоящей поездкой выбросах углекислого газа. На конференции отмечалось, что Европа остаётся ведущим туристическим направлением в мире. На этот сектор приходится 10% ВВП ЕС. Туризм также непосредственно обеспечивает трудоустройство от 25 до 30 млн человек.