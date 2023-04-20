От сказочных английских замков до цветущих итальянских долин: Европа в цвету

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Весной Европа наполняется яркими красками: солнце освещает мрачные города, а благоухающие цветы оживляют замерзшие поля.

Сады Кеукенхоф в Нидерландах известны своим ежегодным весенним фестивалем тюльпанов, а французский Прованс славится тем, что летом становится пурпурным от лаванды.

Но такие популярные места, как эти, часто переполнены туристами, которые хотят сделать идеальные снимки для Instagram.

Так почему бы не отправиться в менее известные места Европы, чтобы насладиться весенним цветением?

Вот несколько лучших мест, где можно полюбоваться цветами без толп туристов: от полевых цветов до ухоженных садов.

Окунитесь в море тюльпанов в сказочном английском замке

До начала мая замок Арундел в Западном Сассексе, Англия, будет окружен морем красных и желтых тюльпанов.

Ежегодная выставка проходит на фоне крепостных стен замка 11 века и включает 100 000 тюльпанов 120 видов.

Позднецветущие тюльпаны "Kings Blood" распустятся к предстоящей коронации короля Карла III - идеальный вариант, если вы ищете, чем бы еще заняться в длинные праздничные выходные.

Станьте свидетелем цветения радуги полевых цветов в итальянской Умбрии

Центральный итальянский регион Умбрия часто упускается из виду туристами, направляющимися в Тоскану, но именно здесь находится одна из самых впечатляющих весенних экспозиций полевых цветов в Европе.

В самом сердце гор Сибиллини, в деревне Кастеллуччо, с середины мая до середины июля расцветает множество цветов.

Радужное зрелище, известное как Фиорита, или Цветение Кастеллуччо-ди-Норча, - это равнины, усыпанные желтым рапсом, красными маками и синими васильками. Яркую картину дополняют нарциссы, фиалки, лютики и многое другое.

Выпейте испанского сидра среди цветущих яблонь в Астурии

Посетите испанскую Астурию в конце апреля - начале мая, чтобы попробовать традиционный сидр в окружении цветущих яблонь.

"Район сидра" Северной Испании расположен в основном вокруг городов Нава и Вильявисьоса, где вы можете прогуляться по фруктовым садам, фотографируя нежные розовые и белые цветы.

Исследуйте цветочный остров в Боденском озере, Германия

Остров Майнау - это ботанический сад на Боденском озере на юго-западе Германии. Сады открыты круглый год, в них есть дом бабочек в стиле барокко и цветущие растения в любое время года.

Посетите его весной, когда к сотням тюльпанов, рододендронов, ароматных роз и разноцветных георгин в садах присоединяется ежегодная выставка орхидей.

Понаблюдайте за тем, как оживают крокусы в польских Татрах

Закопане, куда можно легко добраться из Кракова, предлагает потрясающий отдых на природе. Расположенные среди Татрских гор пешеходные тропинки весной усыпаны пурпурными крокусами на фоне заснеженных вершин.

Погода диктует время весеннего цветения растений, которое может наступить в любой момент с марта по апрель. Следите за прогнозом, если вы планируете посетить это место, чтобы получить максимум впечатлений от этой природной красоты.

Погоня за позднецветущими люпинами в Исландии

Исландия, возможно, не первое место, о котором вы подумаете, когда ищете цветы. Но люпиновые поля в этой стране зацветают в июне и июле, что дает вам немного больше времени, чтобы встретить теплые месяцы.

Пурпурные пейзажи можно увидеть по всей стране, но за самыми живописными видами отправляйтесь к водопаду Скогафосс или в деревню Вик.