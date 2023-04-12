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Новости мира путешествий

В Европе уменьшается число внутренних авиарейсов, но в одной стране ЕС оно выросло вдвое

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Аэропорт Франкфурта
Аэропорт Франкфурта   -  Авторское право  AP Photo
 Charlotte Elton

Число людей, пользующихся внутренними авиарейсами, снижается по всей Европе, поскольку путешественники предпочитают более экологичные варианты.

Похоже, что flight shame - "стыд за авиаперелеты" - действительно существует. По крайней мере в том, что касается поездок на короткие расстояния в пределах страны.

Согласно новым данным Евроконтроля, в 2022 году в Германии было на 38% меньше внутренних рейсов, чем в 2019 году. В Литве и Финляндии их число сократилось на 38% и 35% соответственно.

Снижение может быть связано с "экологическим давлением", говорится в докладе Евроконтроля.

Кто же из европейских путешественников меняет самолеты на поезда?

В каких европейских странах сократилось количество внутренних рейсов?

В Германии, Литве и Финляндии наблюдалось наибольшее снижение. Стоит отметить, что тенденция к сокращению была довольно устойчивой на всем континенте. 

В Великобритании зафиксировано 25-процентное сокращение внутренних авиарейсов.

Австрия (-32%), Швеция (-27%), Швейцария (-20%), Хорватия (-19%) и Ирландия (-17%) также сообщили о значительном снижении внутренних авиаперевозок.

Во Франции этот показатель составил 15%, а в Португалии и Испании - 7% и 6% соответственно.

В Венгрии же количество внутренних рейсов увеличилось на 56% по сравнению с 2019 годом.

Почему сокращается число внутренних авиарейсов в Европе?

В первую очередь, из-за климатического кризиса, который набирает обороты.

Франция и Австрия запретили внутренние авиаперелеты на короткие расстояния, если можно добраться по железной дороге.

Правительства многих стран субсидируют поездки на поездах.

Евроконтроль объясняет сокращение тем, что "Испания, Германия и Австрия предлагают дешевые железнодорожные билеты".

Прошлым летом Германия ввела проездной билет на общественный транспорт со значительной скидкой. Он давал путешественникам право неограниченного пользования местными и региональными поездами всего за 9 евро в месяц.

Испания инвестировала более 700 миллионов евро в схему бесплатных билетов на поезда дальнего и ближнего следования.

На прошлой неделе правительство Германии проголосовало за инвестирование 45 миллиардов евро в Deutsche Bahn - национальную железнодорожную компанию - до 2027 года.

Что касается международных ближнемагистральных рейсов?

Их количество тоже сокращается.

В 2022 году зафиксировано меньше рейсов, чем в 2019 году, последнем допандемийном году.

"По сравнению с 2019 годом в 2022-м сохраняется разрыв в трафике на 16,7%, что соответствует уменьшению количества ежедневных рейсов на 4 989", - говорится в докладе Евроконтроля.

Однако по прогнозам, объем воздушных перевозок в Европе все же будет расти, увеличиваясь на 4% в год, начиная с 2025 года. По оценкам Евроконтроля, к 2029 году он превысит уровень 2019 года.

Путешествие на поезде лучше для планеты, чем полет на самолете?

Отказ от авиаперелетов - отличный способ уменьшить свой углеродный след.

По данным углеродного калькулятора Flight Emission Map, перелет в эконом-классе из Лондона в Нью-Йорк туда и обратно приводит к выбросу около 1,48 тонны CO2 на пассажира. Это в два раза больше, чем один житель Ганы производит за целый год.

Но сейчас, когда в Европе полным ходом идет возрождение железнодорожного трaнспорта, отказ от полетов не означает, что вы лишаете себя отпуска. 

Планирование путешествий по Европе на поезде проще, чем кажется.

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