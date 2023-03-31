Как упростить авиапутешествия по Европе

По словам представителей авиационной промышленности, "Единое европейское небо" может сократить выбросы и уменьшить задержки.

Но что это такое и насколько эффективным и экологичным оно будет на самом деле?

На саммите Airlines for Europe (A4E) в среду компании Ryanair, Easyjet, Lufthansa и владелец British Airways IAG призвали ЕС провести реформу воздушного пространства.

Законодательство о "Едином европейском небе" (SES) позволит упорядочить разрозненное воздушное пространство континента, объединив его в небольшое количество блоков.

После ослабления ограничений, введенных в период пандемии, путешествия возобновились, что сделало эту проблему "более актуальной, чем когда-либо", отметили авиакомпании в совместном заявлении.

Так как же это будет работать?

Что представляет собой инициатива "Единое европейское небо"?

Воздушное пространство Европы, в котором ежедневно совершается около 30 000 рейсов - одно из самых загруженных в мире.

Для обеспечения безопасности пассажиров требуются тысячи авиадиспетчеров, которые отслеживают полеты, чтобы предотвратить заторы.

Однако существующая система не настолько эффективна, насколько могла бы быть. В небе действуют национальные границы, то есть самолеты проходят через 27 различных юрисдикций управления воздушным движением.

Разрозненность воздушного пространства означает, что самолеты не всегда летают по наиболее эффективным маршрутам. В среднем, по оценкам ЕК, самолеты пролетают на 49 километров больше, чем это необходимо.

Большие участки воздушного пространства зарезервированы для национальных военных нужд, но часто они пустуют.

SES реструктурирует воздушное пространство на девять "функциональных блоков". Евроконтроль - орган управления воздушным движением, координирующий полеты в Европе, называет это "бесшовной", общеевропейской системой управления воздушным движением.

Может ли инициатива "Единое европейское небо" сократить задержки?

Это потенциально может уменьшить задержки для путешественников за счет минимизации трудностей в общении между авиадиспетчерами.

Это также означает, что забастовка, подобная забастовке авиадиспетчеров в Италии в прошлом году, может привести к меньшим сбоям, поскольку авиадиспетчеры со всего блока могут вмешаться.

Однако это не является безоговорочным благом - минимизация возможностей бастующих работников может затруднить протесты авиадиспетчеров против снижения заработной платы.

Принесет ли инициатива "Единое европейское небо" пользу планете?

По данным Европейской комиссии и самой авиационной отрасли, SES может сократить выбросы СО2 авиацией на 10 процентов, или на 50 миллионов тонн.

Это произойдет потому, что сократятся ненужные лишние полеты.

Однако эффект будет виден не сразу. Авиакомпании хотят упорядочить европейское воздушное пространство как средство "стимулирования роста".

Больше рейсов означает больше выбросов углекислого газа.

В своем заявлении, призывающем к внедрению SES, группа авиакомпаний также настаивает на увеличении инвестиций в экологически чистое авиационное топливо (SAF).

Они сокращают выбросы примерно на 80 процентов в течение "жизненного цикла топлива", поскольку изготавливаются из отходов, где углерод уже был выброшен, или из растений, которые поглощают углекислый газ в процессе роста.

Однако при сжигании они все равно производят выбросы.

Насколько вреден полет для планеты?

Согласно данным углеродного калькулятора Flight Emission Map, перелет эконом-класса из Лондона в Нью-Йорк туда и обратно приводит к выбросу около 1,48 тонны CO2 на пассажира - более чем в два раза больше, чем житель, например, в Гане производит за целый год.

Отказ от авиаперелетов - это самое важное действие, которое может предпринять человек для уменьшения своего углеродного следа.

К счастью, это не означает отказ от путешествий.