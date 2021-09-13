Как будет выглядеть транспорт через 50 лет

За срок, не превышающий столетие, человечество пересело из конных экипажей в автомобили и даже космические аппараты. Охота к перемене мест обеспечивает постоянный спрос на транспортные средства, которые не перестают меняться, отвечая на новые вызовы. В наше время новые стандарты возникают из-за возрастающих экологических требований.

Переход на электричество

Общим мнением становится предположение, что в ближайшие десятилетия человечество распрощается с двигателем внутреннего сгорания и пересядет в автомобили на электротяге.

Основатель нидерландского стартапа Fastned Михил Лангезал уверен, что «к 2050 г. двигатели, работающие на горючем, исчезнут». Его компания владеет и управляет сетью электрических автозарядок, получающих электроэнергию от бестопливных генераторов, солнечных или ветровых.

«Главной задачей следующего десятилетия будет большее освобождение электромобилей. Их аккумуляторы станут более ёмкими и зарядка — более быстрой», — предположил Лангезал в интервью Евроньюс.

Но профессор экономики Кембриджского университета Джастин Бишоп считает, что переход на электромобили не разрешит проблему чрезмерных выбросов парниковых газов и не защитит окружающую среду:

«Переход на электрические и водородные автомобильные двигатели сведёт к нулю вредные выхлопные газы, но проблему не решит, а только переместит ее в другое место, вверх по производственной цепочке. Кроме того, он может породить непредвиденные последствия, как это было в случае биотопливом. Наконец, для полного перехода от двигателей, работающих на ископаемом топливе, на электрические, водородные или другие альтернативы, понадобится произвести большое количество дополнительной энергии».

Отказ от моторов

По мнению Бишопа, достичь поставленных целей по снижению парниковых газов можно только снизив потребление энергии. Этому поможет новый подход к градостроительству и землепользованию. Прежде всего, концепция 15-минутного города, согласно которой основные точки, посещаемые людьми каждый день, должны находиться в 15-минутной шаговой доступности и не должны требовать долгого путешествия на транспорте.

«В ситуации глобального экологического и санитарного кризиса активное передвижение (немоторизованное, только с помощью мышечной силы) – это самое лучшее решение, — соглашается Эстер Аная-Боиг, специалист по защите окружающей среды и использованию велосипедного транспорта. – Во время локдауна мы наблюдали перераспределение дорожного пространства в пользу активного передвижения: возникли новые велодорожки, расширились тротуары».

По словам Анайи-Боиг эта тенденция будет продолжаться. Но кроме количественных изменений нужны еще и качественные. Активное передвижение должно стать безопаснее, чтобы привлечь большее количество людей.

Безавтомобильное общество

Есть мнение, что автотранспорт в привычном виде просто перестанет существовать.

«Через 50 лет передвижение на 100% будет происходить на автомобилях, взятых на прокат, без водителя, работающих от электроаккумуляторов, топливных элементов и водорода, — уверен Адетайо Бамидуро, основатель нигерийского сервиса заказа такси Max.ng. – Скоро ни у кого не будет своей машины, ни в Америке, ни в Африке. А билеты на Луну будут по карману среднему классу».

Если коммерческие космические полёты пока остаются доступными только для бизнес-магнатов, экспериментальный наземный транспорт начинает обретать плоть и кровь. Например, работы над проектом Hyperloop уже стартовали в нескольких странах.

Hyperloop Euronews

Согласно проекту, люди будут путешествовать в капсулах, движущихся по трубам с сильно разреженным воздухом для снижения сопротивления. «Эти новаторские машины будут управляться искусственным интеллектом, обеспечивающим перевозку максимального количества людей за минимальное время и при минимальном потреблении энергии. Так как это сейчас происходит с лифтами, — рассказывает Бибоп Греста, руководитель компании Hyperloop Italia. – В результате люди откажутся от собственных автомобилей».

Есть и те, кто считают, что перелет из одного места в другое станет нормой. Кристин Ван, управляющий директор инновационного центра компании Lufthansa, считает, что люди не будут опасаться даже беспилотных полетов: «Возможно, через 50 лет мы научимся делать аэротакси, а новые источники энергии, такие как водородные топливные элементы, станут доступнее для широкой публики».

Но возможно, что для большинство людей просто потеряют охоту к перемене мест. «Вероятно, технологии дополненной реальности будут включать эффект осязательных галлюцинаций. В результате, вместо того, чтобы лететь куда-то, люди предпочтут познакомиться с новым местом, не выходя из комнаты.