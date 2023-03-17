Ouigo, Avlo и Lumo: недорогие железнодорожные компании конкурируют с бюджетными авиалиниями

Некоторые путешественники, заботящиеся об окружающей среде, испытывают муки стыда за авиаперелеты, но все равно не могут устоять, когда авиакомпании предлагают дешевые билеты.

Согласно исследованию, проведенному в 2021 году британской потребительской группой Which?, поезда выбрасывают в атмосферу в шесть раз меньше вредных веществ, чем самолеты, но стоят на 49% дороже.

Это ценовое преимущество - поддерживаемое миллиардами евро государственных субсидий - удерживает самолеты в небе.

Но ситуация меняется. По всей Европе железнодорожные компании открывают новые маршруты. И это очень вовремя, поскольку, например, правительство Франции в 2022 году запретило полеты на ближние расстояния внутри страны, что делает бюджетные железнодорожные перевозки еще более привлекательными.

Как и бюджетные авиалинии, они предлагают дешевые тарифы без излишеств. В отличие от бюджетных авиалиний, они не нагревают планету.

Читайте далее обо всем, что вам нужно знать.

На каких европейских маршрутах можно путешествовать на поезде по низким ценам?

Следуя нескольким простым советам, можно воспользоваться дешевыми железнодорожными тарифами практически на всех европейских маршрутах. Если бронировать билеты заранее, вы получите выгодное предложение даже на поезда премиум-класса.

Правительства также вводят ряд схем для поощрения поездок по железной дороге. Германия недавно возобновила выпуск дешевых региональных проездных билетов, а Испания ввела бесплатные билеты на различные маршруты. В рамках схемы, объявленной ранее на этой неделе, ЕС выделяет 35 000 бесплатных железнодорожных проездных молодым людям.

Увеличивается и число железнодорожных компаний, которые рекламируют себя как "бюджетные" альтернативы, и их брендинг таков же, как у авиакомпаний-лоукостеров: яркие цвета, жирные шрифты и запоминающиеся названия.

Как и у этих авиакомпаний, у них иногда есть ограничения на провоз багажа и плата за дополнительные услуги, такие как зарядные устройства, поэтому стоит проверить их перед поездкой.

Ouigo: лучшая компания Франции в сфере недорогих перевозок

Компания Ouigo, созданная как бюджетное подразделение национального оператора Франции SNCF, предлагает недорогие билеты на высокоскоростные поезда между Парижем и крупными городами, такими как Лион, Авиньон, Марсель, Ницца, Ним, Монпелье, Бордо, Тулуза, Ренн, Анжер, Нант, Страсбург.

Добраться из Парижа в Лион на бюджетном поезде стоит гораздо дешевле путешествия на автомобиле или самолете Canva

Путешествие на поезде по Франции: Сколько стоят билеты на поезд Ouigo?

Стоимость билетов начинается всего от €10, если их заказывать заранее, но может быть гораздо выше, если покупать в день поездки.

По данным поисковой системы Skyscanner, средний перелет между Парижем и Лионом в марте обойдется вам в €65, между Парижем и Марселем - в €39. Ouigo предлагает более дешевые тарифы на оба этих маршрута - от €10.

Взимает ли Ouigo дополнительную плату за багаж?

Как и положено бюджетной авиакомпании, Ouigo взимает плату за дополнительные опции - в том числе 2 евро за место с розеткой. Багаж строго ограничен одним предметом размером 36 x 27 x 15 см и одним предметом размером 55 x 35 x 25 см, включая ручки и колеса. Ограничений по весу нет.

Испания дешевые поезда Avlo

Avlo - это бюджетное подразделение испанской железнодорожной компании Renfe. Она осуществляет высокоскоростные рейсы со скоростью 300 км/ч между Мадридом, Сарагосой и Барселоной. Билеты на эти поезда стоят от €7, а для детей до 14 лет - от €5. Есть только один тариф - базовый.

Это значительно дешевле, чем перелет. Средняя стоимость авиабилета Мадрид - Барселона составляет от €30 до €60.

Взимает ли Avlo дополнительную плату за багаж?

Пассажирам Avlo разрешается провозить одно место ручной клади размером не более 36x27x25 см без ограничения веса и одну ручную кладь с максимальными размерами: 55x35x25 см. Дополнительный багаж можно приобрести за €10 при регистрации или за €15 на вокзале.

Италия: правила для бюджетных и высокоскоростных вариантов

В Италии поездами Italo управляет частная компания, которая конкурирует с национальным железнодорожным оператором. Она предлагает очень дешевые варианты поездок.

Стоимость билетов из Флоренции в Рим и из Милана в Венецию начинается от €10,90. Средний перелет в марте для этих вариантов обойдется вам примерно в €45.

Билеты из Милана в Рим и из Рима в Венецию обойдутся вам в €19,90. Для сравнения, средний перелет в марте будет стоить около €20-€30.

Взимает ли Italo дополнительную плату за багаж?

В стоимость билета включен багаж, и нет никаких ограничений на количество и размер багажа, который вы берете с собой.

Из Лондона в Эдинбург: Lumo поможет справиться со страхом перелета

Lumo призывает путешественников "избавиться от стыда за перелет", выбрав поездку на поезде.

"Отличное путешествие не должно стоить дорого", - говорится на их сайте.

Компания предлагает поездки по маршруту Лондон - Эдинбург, стоимость проезда начинается от 37 фунтов стерлингов (€42). Для сравнения, средний авиаперелет обойдется вам от €35 до €70.

Из Лондона в Эдинбург на поезде - без угрызений совести Canva

"Lumo - это 100% электрический железнодорожный оператор, который курсирует между Эдинбургом и Лондоном на Восточном побережье. Наши последние статистические данные показывают, что на одного пассажира приходится всего 0,006 кг CO2e на километр пути, что в 40 раз меньше, чем 0,24587 кг CO2e на пассажира на километр пути при авиаперевозках", - говорит представитель компании.

Модель "город-город" также позволяет сократить время и расходы на дорогу до аэропорта и обратно.

"Наша модель ценообразования уже побудила более миллиона клиентов воспользоваться поездом между столицами, причем впервые за последние десятилетия между Эдинбургом и Лондоном на поезд село больше людей, чем на самолет", - с гордостью заявиляют в Lumo.

Берет ли Lumo дополнительную плату за багаж?

Пассажиры могут взять с собой не более одной небольшой сумки и одного чемодана. Маленькая сумка должна помещаться на верхнюю полку, а большая сумка не должна превышать размер 63 x 41 x 27 см.

Почему стоит путешествовать на поезде?

Отказ от авиаперелетов является одним из самых важных действий, которые человек может предпринять для уменьшения своего углеродного следа, наряду с отказом от вождения автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, снижением энергопотребления дома и правильным питанием.

Согласно данным Flight Emission Map, подсчитывающего выбросы углекислого газа, при перелете Афины - Лондон туда и обратно выделяется 622 кг углекислого газа, что примерно в шесть раз превышает годовой объем выбросов одного жителя Бурунди.