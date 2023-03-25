Европейская биометрическая система въезда-выезда (The Entry/Exit System), которая вступит в действие в конце 2023 года, - это высокотехнологичное новшество ближайшего будущего, а вот прогнозы на тему, какими будут путешествия через 50 лет - скорее, материал для научно-фантастических фильмов.

Бюджетная авиакомпания EasyJet попросила группу экспертов - ученых, футурологов и бизнес-консультантов - предсказать, как будут выглядеть путешествия в 2070 году.

Результаты исследования, опубликованные в докладе "2070: The Future Travel Report", содержатся прогнозы относительно выбора и бронирования отпуска, аэропортов и перелетов, а также размещения.

Вот что мы можем ожидать от путешествий будущего: от паспортов с "кардиологической подписью" до 3D-печатных гардеробов.

Как путешественники будут бронировать свои отпуска в будущем?

Вместо того чтобы листать глянцевые брошюры или фотографии в Instagram в поисках вдохновения, в 2070 году выбор места отдыха будет осуществляться с помощью мета-опыта.

"Точно так же, как сегодня вы примеряете одежду в магазине [...] потребители в будущем смогут изучить и опробовать места отдыха в онлайн-метаверсии, прежде чем совершить покупку", - говорит профессор Биргитте Андерсен, директор базирующейся в Лондоне аналитической организации Big Innovation Centre.

Вы сможете использовать опыт виртуальной реальности, чтобы "попробовать, прежде чем приобрести".

"Это будет полезно для тех, кто ограничен во времени или финансовых возможностях, и кому необходимо сделать лучший, обоснованный выбор", - добавляет Андерсен.

Какими будут авиаперевозки в будущем?

Эксперты предсказывают, что путешествия будущего будут гораздо более удобными и быстрыми, с комфортным транспортным сообщением с аэропортами.

"85% путешественников во многих странах будут добираться на общественном транспорте с электроприводом, включая автономные (самодвижущиеся) автомобили", - говорит футурист Патрик Диксон, глава компании Global Change Ltd.

Вы даже можете добираться до аэропорта на e-VTOL - электрических воздушных такси вертикального взлета и посадки, которые доставят вас из дома в аэропорт". "По меньшей мере 250 компаний уже разрабатывают эти транспортные средства для коротких перелетов", - рассказывает Диксон.

Регистрация и безопасность в аэропорту будут становиться все более "умными" и свободными от очередей. Когда вы входите в здание, программа распознавания лиц идентифицирует вас и сопоставит с забронированным рейсом.

Что касается багажа, то, возможно, он вообще не понадобится. "Вместо одежды в отпуск вам понадобятся только ваши мерки", - обещает профессор Крэнфилдского университета Грэм Брейтвейт.

Когда вы доберетесь до места назначения, там будет "гардеробная служба", которая напечатает вам одежду на 3D-принтере".

Какими будут самолеты?

Комфорт и персонализация будут характерны для самолетов будущего. "Биомиметический дизайн - копирование эффективности, найденной в природе, - произведет революцию в сидениях и комфорте в целом", - говорит футуролог Мелисса Стерри.

"Инновации в материаловедении позволят создавать более легкие и в то же время прочные материалы, обеспечивающие индивидуальный комфорт при одновременном поддержании безопасности", - убеждена специалист по будущему.

Какими будут паспорта?

Распознавание лиц и биометрические паспорта уже используются, но к 2070 году, по прогнозам экспертов, все билеты и документы, удостоверяющие личность, будут цифровыми.

Биометрические данные путешественников, такие как отпечатки пальцев и сканирование сетчатки глаза, будут храниться в глобальной базе данных.

Сюда также может быть включена и кардиограмма, поскольку "сердечный почерк" каждого человека уникален.

Какими будут отели?

Если говорить об услугах гостиниц будущего, то эксперты прогнозируют появление автомобилей без водителя для встречи в аэропорту и цифрового голографического персонального консьержа.

Декор гостиничных номеров будет подстраиваться под ваши вкусы. "Представьте себе отель как единый человеческий организм с искусственным интеллектом, который контролирует все аспекты вашего пребывания, подстраиваясь под ваши предпочтения", - говорит эксперт в области инноваций Шиви Джервис.

"Цифровой виртуальный помощник в номере (представьте себе супер-Алексу) будет приветствовать вас и помогать вам во всем, начиная от заказа нового полотенца и заканчивая предложением места, где можно поесть, и бронированием номера для вас", - обещает специалист.