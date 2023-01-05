Абу-Даби: отдых на любой вкус

Крупнейший эмират и столица ОАЭ Абу-Даби - город мирового класса, пронизанный историей и культурными событиями. Востребованное туристическое направление предлагает гостям исключительную архитектуру, пляжи и курортные зоны, интереснейшие арт- адреса, а также возможность заниматься экстремальными видами спорта.

Веселый экстрим

Тем, кто любит острые ощущения, но в более развлекательном формате, стоит отправится в Yas Waterworld. Аквапарк - одно из самых известных мест семейного отдыха на острове Яс, он признан лучшим на Ближнем Востоке в 2022 году и удостоен награды World Travel Awards.

В парке - более 40 аттракционов и развлечений, шесть из которых не имеют аналогов в регионе. Yas Waterworld разделен на четыре уровня по остроте ощущений - с прицелом на разные возрастные группы и разный порог смелости.

Аттракционы для смельчаков. Euronews

Самым отчаянным стоит обратить внимание на крупнейшую в мире водную горку "Торнадо" с гидромагнитным приводом и на невероятный аттракцион свободного падения "Бандитский бомбардировщик" с его полукилометровой петлей.

Опираясь на культовую для региона традицию ловли жемчуга, Yas Waterworld приглашает посетителей испытать себя в этом древнем ремесле. Стоит напомнить, что сам Абу-Даби был основан именно ловцами жемчуга и рыбаками...

Ближневосточный Лувр

Абсолютный must seen столицы ОАЭ - Лувр Абу-Даби, уникальный художественный музей, первая универсальная коллекция в арабском мире. Увенчанный кружевным куполом, спроектированным французом Жаном Нувелем, Лувр обеспечил городу авторитетное место на музейной карте мира.

Раиса Аль Фахим, старший сотрудник по внешним связям музея, дает рекомендации посетителям: "Первое, что должны посмотреть гости – наши постоянные экспозиции. Их здесь 23, они охватывают отрезок от доисторических времен до современного искусства".

Легендарный купол музея. Euronews

Миссия музея - создать условия для культурного обмена между местными и международными художественными сообществами. Временные экспозиции дополняют постоянные 23 галереи, охватывающие временной отрезок от доисторических времен до современного искусства.

Внеземной ландшафт и новая роскошь

В Абу-Даби легко забыть, что город стоит посреди гигантской пустыни. Но стоит выехать за пределы столицы, и буквально через несколько минут вы оказываетесь в окружении широких песчаных дюн. Оазис Лива может показаться знакомым, ведь здесь снимании множество голливудских фильмов, включая картины "Звездные войны: Пробуждение силы" и "Дюна".

Идеальная съемочная площадка. Euronews

Ханс Фрайкин, глава Abu Dhabi Film Commission, госагентства по поддержке кино и телеиндустрии, предлагает провести такой эксперимент. "Поставьте камеру среди пустыни, и вы осознаете, что на заднем плане нет ничего - ни проводов, ни самолетов, ни машин, ни улиц. Ничего! - говорит он. - Вот он, настоящий внеземной пейзаж - будь то Арракис в "Дюне" или декорации к "Звездным войнам". Это идеальное место".

А для тех, кто любит природу, в пустыне Лива предусмотрен отдых в стиле "глэмпинг". Снаружи ожидающие туристов палатки выглядят сугубо функциональными, но внутри - чистая роскошь. Выезд в такой "глэмпинг" - это не просто ночь в необычной гостинице, здесь вас ждет экскурсия по дюнам и вечерний отдых у бедуинов в соответствии с местными традициями гостеприимства.

Роскошный шатер в пустыне.. Euronews

Салем Альмазруэй, управляющий директор группы Liwa Nights Glamping Retreat, видит в развитии такого вида туризма настоящую миссию. "Идея в том, чтобы дать экспатам возможность приехать и познакомиться с нашей культурой, - отмечает он. - Мы предлагаем им ощущение местной жизни, рассказывая, кто мы такие и откуда пришли".

Абу-Даби представляет собой уникальную комбинацию современного мегаполиса, потрясающих пейзажей местной пустыни, а также солнечных курортных развлечений, ресторанов.... Здесь, похоже, есть все , и в любой момент времени!