Переехать в Дубай без стресса

Многие мечтают о жизни на берегу моря, а Дубай с его солнцем круглый год и упрощёнными услугами по переезду может сделать эту мечту реальностью. В 2022 году население эмирата превысило 3,5 миллиона человек. Тем не менее правительство ставит перед собой цель достичь 5,8 миллиона к 2040 году. Чтобы привлечь экспатриантов, Дубай предлагает сошедшие с открытки жилые районы, инфраструктуру мирового класса и широкие возможности для бизнеса.

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы по конькобежному спорту, Сара Линдсей только что переехала в Дубай и перевезла сюда свой бизнес - тренажерный зал "Roar Fitness".

Я переехала в Дубай, чтобы расширить бизнес. До сих пор мой бизнес персонального тренинга базировался в Лондоне, но мы всегда хотели сделать его интернациональным. Правда, не знали точно, куда именно хотим переехать. Мы рассматривали несколько разных мест, но из-за карантина в эпоху пандемии провели в Дубае длительный период времени и просто влюбились в него! Сара Линдсей бизнес-леди, экс-чемпионка Европы по шорт-треку

Основать тренажерный зал Roar Fitness в Дубае оказалось проще, чем ожидала Линдсей: "Как деловая женщина, открывающая свой бизнес в Дубае, я получила очень положительный опыт. Сообщество здесь небольшое, наладить связи легко. Новости из уст в уста распространяются быстро. Спрос оказался высоким, многие записывались ещё до открытия, что стало приятным сюрпризом!"

Те, кто переезжает в Дубай, должны пройти медицинское обследование и получить действующую визу резидента. Если вы переезжаете для работы в компании, этот процесс будет курировать отдел кадров. При самостоятельном переезде для работы фрилансером, для создания собственного бизнеса или выхода на пенсию можно подать заявление на визу через сайт правительства Дубая или воспользоваться услугами специализированных иммиграционных служб, таких как Fragomen.

"Fragomen помогает компаниям и частным лицам пройти все этапы иммиграционного процесса, делая его беспрепятственным и гладким", - говорит Муртаза Хан, управляющий Fragomen на Ближнем Востоке и в Африке.

Хан считает, что Дубай созрел для притока экспатов.

Если посмотреть на миграцию во всем мире, что лежит в основе привлечения людей? Это возможности, и Дубай уже давно прекрасно себя зарекомендовал как деловой центр, но дело не только в этом. Дубай предлагает выбор стиля жизни: вы свободны исповедовать или не исповедовать религию. Здесь относительно спокойная и безопасная обстановка, множество отличных объектов инфраструктуры, здравоохранения и школ Муртаза Хан управляющий визовой компании

Ведущий педагог из Дубая Хизер Харрис - уважаемый независимый эксперт в области образования. "В Дубае существует очень надежная система рейтингов. Все школы должны быть проверены и проинспектированы KHDA - государственным инспекционным органом. Затем они публикуют результаты этих проверок на своем сайте, чтобы вы могли видеть, что именно происходит в каждой школе". - рассказывает она.

При выборе школы, годовая плата за которую составляет от €8 000 до €32 000 в год, Харрис рекомендует провести домашнюю работу. "Посмотрите, что вам нравится в вашей нынешней школе, и подумайте, что бы вы хотели усовершенствовать. Возможно, вы хотите, чтобы ваши дети не делали домашних заданий или наоборот - чтобы их было много. Возможно, вы хотите меньше внимания уделять школьной форме или напротив - больше. Возможно, ваш ребенок любит спорт, искусство или театр. Здесь всегда найдется школа, отвечающая вашим пожеланиям", отмечает Хозер Харрис.

Ищете ли вы семейное гнёздышко или квартиру в хипстерском доме с гостиничным обслуживанием, целая армия агентов по недвижимости готова помочь подобрать подходящий район.

"Лучшим районом для жизни в Дубае, на мой взгляд, является Jumeirah Golf Estates, я бы рекомендовал именно его. Жители района могут передвигаться по территории комплекса на гольф-каре; здесь есть поле Ассоциации профессионального гольфа (PGA), даже два поля. Есть еще Palm Jumeirah - самостоятельное туристическое направление, с его невероятными пляжами и прочими удобствами, такими как отель Atlantis и аквапарки. Ну и район Al Barari - природный заповедник с проживающими там ультрасостоятельными людьми. Нью-Йорк и Дубай - весьма сопоставимые города, где двухкомнатная квартира в центре города стоит $5 000 в месяц. В Лондоне такая квартира стоит немного больше - $7 000 в месяц", - говорит один из агентов Льюис Оллсопп.

Этот город - центр сообщения между Востоком и Западом. Добраться сюда и передвигаться по городу очень просто. Такси легко найти через специальное приложение, а метро в Дубае проходит по всей территории эмирата: от портового пригорода Джебель Али до Международного аэропорта, который признан одним из мировых лидеров по качеству обслуживания.

Вот уже 6 или 7 лет как международный аэропорт Дубая стал по сути крупнейшим в мире международным аэропортом. Некоторое время назад мы обогнали Хитроу. Я убеждён, что это объясняется стремительным ростом пассажиропотока в регионе. Причина - в привлекательности Дубая как города. Если 15 лет назад через наш аэропорт проходили 32 миллиона пассажиров, то непосредственно перед началом пандемии мы зарегистрировали без малого 90 миллионов. Так что налицо огромный рост ! Пол Гриффитс Генеральный директор аэропортов Дубая

Как подтвердит любой проживающий в Дубае экспатриант, две трети населения мира живут в восьми часах полета от этого города. Если вы переедете сюда, семья и друзья смогут навещать вас гораздо чаще, чем вы думали, - передаёт из Дубая специальный корреспондент Euronews Сара Хедли Хаймерс.