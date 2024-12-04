NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Над Якутией взорвался метеороид

Небольшой астероид прошел над сибирской республикой Якутия над атмосферой Земли. 3 декабря 2024 года.
Небольшой астероид прошел над сибирской республикой Якутия над атмосферой Земли. 3 декабря 2024 года. Авторское право AP Photo / SakhaDay
Авторское право AP Photo / SakhaDay
By Evelyn Ann-Marie Dom
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Диаметр небесного тела был около 70 сантиметров, оно сгорело без остатка в верхних слоях атмосферы.

РЕКЛАМА

Метеороид диаметром около 70 сантиметров вспыхнул вечером во вторник над Якутией и сгорел без остатка в верхних слоях атмосферы. О времени и месте падения небесного тела заранее сообщили астрономы, уточнившие, что Земле оно не угрожает.

Яркую вспышку в ночном небе было видно в таких городах как Якутск, Мирный и Норильск.

С начала года это уже четвертый метеор, который был обнаружен до своего вхождения в земную атмосферу.

Астрономы подчеркивают, что небесные тела таких размеров падают на Землю довольно часто и, как правило, не представляют особой угрозы. Метеориты, подобные тому, что взорвался над Челябинском в 2013 году, гораздо более редки и в среднем падают на Землю раз в сто лет.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Бенну: астероид, который доставил на Землю воду, а теперь нам угрожает?

Частный космический аппарат впервые совершил посадку на Луну

Астероид 2024 YR4 не заденет нашу планету