Над Якутией взорвался метеороид

Диаметр небесного тела был около 70 сантиметров, оно сгорело без остатка в верхних слоях атмосферы.

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Метеороид диаметром около 70 сантиметров вспыхнул вечером во вторник над Якутией и сгорел без остатка в верхних слоях атмосферы. О времени и месте падения небесного тела заранее сообщили астрономы, уточнившие, что Земле оно не угрожает.

Яркую вспышку в ночном небе было видно в таких городах как Якутск, Мирный и Норильск.

С начала года это уже четвертый метеор, который был обнаружен до своего вхождения в земную атмосферу.

Астрономы подчеркивают, что небесные тела таких размеров падают на Землю довольно часто и, как правило, не представляют особой угрозы. Метеориты, подобные тому, что взорвался над Челябинском в 2013 году, гораздо более редки и в среднем падают на Землю раз в сто лет.