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Бенну: астероид, который доставил на Землю воду, а теперь нам угрожает?

Фрагмент Бенну
Фрагмент Бенну Авторское право The Trustees of the Natural History Museum, London
By Jonny Walfisz
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Может ли чайная ложка астероидной пыли стать ключом к разгадке происхождения Земли? В лондонском Музее естествознания выставят фрагмент астероида Бенну, полученный прямо в космосе

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В лондонском Музее естествознания выставят немного пыли. Но не простой, а астероидной. 

Эта - фрагмент астероида, который содержит как подсказки для изучения зарождения жизни на Земле, так и потенциал для ее прекращения. 

Бенну - это околоземный астероид, который также вращается вокруг Солнца. Он движется на расстоянии примерно 120 миллионов километров от нас, но это не помешало космической миссии НАСА попытаться установить с ним контакт.

Пролетев более семи лет, космический аппарат OSIRIS-REx смог взять образец с Бенну и вернуться на Землю, совершив посадку в штате Юта. Ученые считают, что образец астероида может оказаться "нетронутой капсулой времени из начала существования Солнечной системы" и указать путь к пониманию того, как сформировалась Земля и зародилась жизнь.

101955 Бенну - так звучит его полное название - был назван в честь древнеегипетской мифологической птицы, которая ассоциировалась с богом Солнца Ра, творением и возрождением. Считается, что египетский Бенну послужил источником вдохновения для мифа о фениксе.

Считается, что Бенну сформировался во время первоначального создания Солнечной системы Млечного Пути 4,56 миллиарда лет назад. При формировании Солнца началась цепная реакция образования химических веществ и молекул, в результате которой образовались диски, вращающиеся вокруг Солнца в виде колец.

Астероид Бенну
Астероид БеннуNASA/Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin

В этом протопланетном диске такие вещества, как вода и железо, формировались в больших массах и в конечном итоге объединялись в планеты. Ученые считают, что Бенну может быть примером одной из масс ранней стадии, предшествующей формированию планет нашей Солнечной системы.

В комментариях доктора Эшли Кинга, исследователя метеоритов из британского Музея естествознания ощущается волнение, вызванное изучением образца потенциального строительного блока Земли. "Это своего рода остатки строительного блока нашей Солнечной системы, - объясняет Кинг. - Когда мы думаем о том, как образовалась планета Земля, то можем представить все ингредиенты, которые находятся внутри Бенну. Поэтому мы хотим распутать историю Бенну и узнать о происхождении Солнечной системы, а затем и об истории Земли".

Обычно ученые могут изучать только метеориты, астероиды, падающие на Землю, которые необратимо изменяются в результате контакта с земной атмосферой. Возможность изучать астероид, с которого был взят образец в космосе, означает, что условия там более девственные, что позволяет сделать более точные выводы.

"Мы считаем, что этот образец происходит от астероида, который, по нашему мнению, мог принести воду на Землю, - говорит профессор Хелена Бейтс, научный сотрудник Музея естествознания. - Когда Земля сформировалась, она была довольно сухой средой, и мы думаем, что вода была доставлена из внеземного источника в какой-то момент в ходе последующей эволюции Земли. Мы считаем, что Бенну может быть представителем того типа астероидов, которые доставили воду на Землю".

Однако они ищут не только воду. Идет охота за органическими компонентами - углеродсодержащими молекулами, - которые могут указывать на зарождение жизни на Земле.

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Но если одной рукой Бенну дает, то другой - отнимает: этот астероид также считается одним из самых опасных во всей Солнечной системе.

Бенну движется по орбите вокруг Солнца, которая очень похожа на земную. Это означает, что в будущем есть несколько моментов, когда, по прогнозам ученых, он может столкнуться с нашей планетой.

По текущим оценкам, вероятность прямого столкновения между 2175 и 2300 годами составляет 0,037 %.

Это не слишком вероятное событие. Но если бы оно произошло, результаты были бы катастрофическими. В результате столкновения произойдет взрыв мощностью более 1200 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что более чем в 20 раз превышает мощность "Царь-бомбы", самого мощного ядерного оружия из когда-либо испытанных.

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