Арест генерального директора Telegram не имеет отношения к DSA, заявляет Еврокомиссия.

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Арест Павла Дурова, основателя и генерального директора приложения для обмена сообщениями Telegram, по подозрению в допущении преступной деятельности на своей платформе не имеет никакого отношения к обязательствам компании по Закону ЕС о цифровых услугах (DSA), заявил в понедельник Euronews представитель Европейской комиссии.

"Уголовное преследование не входит в число возможных санкций за нарушение DSA. Сам DSA не определяет, что является незаконным, и не устанавливает никаких уголовных преступлений, поэтому на него нельзя ссылаться для ареста. Можно ссылаться только на национальные [или международные] законы, которые определяют уголовное преступление", - сказал пресс-секретарь.

"Мы внимательно следим за развитием событий, связанных с Telegram, и готовы сотрудничать с французскими властями, если это будет необходимо", - добавили в Еврокомиссии.

Уроженец России Дуров был арестован после того, как прилетел в аэропорт Ле-Бурже под Парижем на своем частном самолете в субботу вечером.

Telegram стал популярной платформой для продажи тяжелых наркотиков благодаря сквозной шифрованной передаче сообщений, что затрудняет правоохранительным органам контроль за деятельностью продавцов. В последние месяцы правоохранительные органы таких стран, как Литва, Германия и Нидерланды, заявили , что заметили рост онлайн-торговли наркотиками.

DSA и другие законы ЕС соблюдаются, утверждает Telegram.

Несмотря на более чем 900 миллионов активных ежемесячных пользователей по всему миру, в феврале приложение заявило, что в ЕС у него 41 миллион среднемесячных пользователей. Если оно преодолеет порог в 45 миллионов пользователей в месяц, то будет считаться очень крупной онлайн-платформой (VLOP) в соответствии с DSA и будет отвечать самым строгим требованиям прозрачности.

Как более мелкая платформа, она должна внедрить такие меры, как механизмы разрешения жалоб и споров, предотвратить загрузку незаконного контента рецидивистами и реализовать меры по обеспечению прозрачности в соответствии с правилами ЕС.

В опубликованном в воскресенье ответе Telegram говорится , что он "соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах - его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется".

"Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе", - говорится в заявлении.

В мае Telegram выбрал Бельгию в качестве своего юридического представительства в ЕС, что означает, что национальному регулятору телекоммуникаций BIPT поручено следить за соблюдением платформой DSA до тех пор, пока она не станет VLOP.

Представитель BIPT сообщил Euronews, что "BIPT не является ни полицейским, ни судебным органом и поэтому не был вовлечен в уголовное расследование французских властей".

Однако официальное назначение BIPT в качестве регулятора страны все еще ожидает одобрения парламента, поскольку после выборов в Бельгии в июне сменилось правительство. В июле Еврокомиссия открыла процедуру нарушения против Бельгии за отсутствие полномочий у регулятора.

Помимо DSA, в стране действуют и другие законы, например, постановление о борьбе с распространением террористического контента в сети. С июня 2022 года платформы, предоставляющие услуги в ЕС, должны удалять террористический контент в течение часа после его обнаружения.