By Euronews и AP, EBU

Создателю и гендиректору Telegram Павлу Дурову, арестованному в Париже в субботу, продлили срок содержания под стражей на 48 часов. Прокуратура Франции сделает официальное заявление по его делу в понедельник.

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Основателю и руководителю соцсети Telegram Павлу Дурову, арестованному в субботу в Париже, продлили срок содержания под стражей ещё на 48 часов, сообщает информагентство AFP, ссылаясь на близкий к следствию источник.

У судьи остаётся двое суток на то, чтобы предъявить официальные обвинения 39-летнему бизнесмену или отпустить его: по местным законодательным нормам, период задержания для допросов не может длиться более 96 часов.

В понедельник, как ожидается, французская прокуратура выступит с заявлением для прессы по данному делу.

А в воскресенье на изгороди у здания посольства Франции в Москве появились бумажные самолётики - символ Telegram. Там же прошли одиночные пикеты в поддержку Дурова. Протестующие держали в руках плакаты с призывом освободить его и защитить свободу слова и информации.

Позже одного из манифестантов задержали.

Одиночный пикет в поддержку Павла Дурова у посольства Франции в Москве, 25 августа 2024 г. Screenshot from EBU video 2024_10253294

В чём обвиняют Дурова?

Павел Дуров был арестован в субботу вечером в парижском аэропорту Ле-Бурже, после того, как он прилетел туда на своём частном самолёте из Баку. Французские СМИ сообщают, что бизнесмена объявили в розыск всего за несколько минут до того, как борт совершил посадку.

Французские следователи выдали ордер на арест Дурова, считая его причастным к его отмыванию денег, незаконному обороту наркотиков, организованной преступности, терроризму и совершению преступлений против детей в связи с отказом модерировать контент в Telegram.

Канал связи и источник дезинформации

Telegram опубликовал официальное заявление в связи с данными о задержании своего директора. В нем подчёркивается, что соцсеть соблюдает "директивы ЕС", включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), что модерация производится в соответствии со стандартами и "постоянно улучшается".

"Главе Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что на платформе или её владельце лежит ответственность за злоупотребления на этой платформе", — также сказано в заявлении.

Telegram, насчитывающий около миллиарда пользователей, стоит в одном ряду с такими гигантами, как Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok и WeChat. Медиаплатформа делает ставку на конфиденциальность, имея протокол шифрования переписки пользователей, что сделало её популярным, но в то же время - объектом жёсткой критики.

После вторжения России в Украину в 2022 году Telegram стал основным источником нефильтрованного контента о ходе войны и связанными с ней политическими событиями, но и источником дезинформации.

Некоторые аналитики называют его "виртуальным полем боя", в том числе - между Украиной и Россией, которые активно используют сервис как канал общения и связи.

Как пишет канал Baza, российским чиновникам, сотрудникам ряда силовых структур и аппарата президента поручили удалить служебные переписки из Telegram.

Бурная реакция по всему миру

Французские власти пока не давали комментариев. Зато арест вызвал бурную реакцию в Сети обычных пользователей, публичных людей, представителей технологического сообщества и защитников свободы в Интернете.

Владелец соцсети Х и компании Tesla Илон Маск призвал французские власти отпустить Павла Дурова. В своём посте, сопровождённом хэштегом FreePavel, он написал: "Точка зрения: в Европе 2030 год, и вас задерживают за то, что вы лайкнули мем".

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Российское посольство в Париже потребовало обеспечить доступ дипломатов к Дурову, обвинив местные власти в "уклонении от взаимодействия по данному вопросу". В МИД РФ заявили, что российское диппредставительство во Франции "сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена".

Российские госсми называют арест владельца популярной соцсети примером того, как на Западе ущемляют свободу слова и проводят политику двойных стандартов. Хотя ещё несколько лет назад Кремль сам пытался оказать давление на Дурова.

Дуров основал Telegram вместе со своим братом в 2013 году. Годом позже уехал из России, отказавшись подчиниться требованиям правительства о закрытии аккаунтов оппозиционных политиков и групп в соцсети "ВКонтакте", которую миллиардер в итоге продал. После начала вторжения РФ в Украину он просил медиа не называтье его российским бизнесменом.

По мнению зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Дуров "просчитался", покинув страну.

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В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в апреле россиянин, имеющий гражданство нескольких стран, включая Францию, так объяснил свой отъезд из России:

"Я предпочитаю быть свободным, чем выполнять чьи-то приказы", - сказал он, подчеркнув свою приверженность свободе слова и неприкосновенности частной жизни.