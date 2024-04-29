На космодроме Куру началась сборка ракеты Ariane 6

By Euronews

Ожидается, что новая европейская ракета отправится в свой первый полет уже летом.

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Этим летом Европа вновь полетит в космос. На космодроме Куру во Французской Гвиане идет окончательная сборка новой европейской ракеты Ariane 6 перед её первым полетом. В середине апреля верхняя ступень прошла успешные огневые испытания.

"Я очень взволнован, потому что это плод более или менее десятилетней работы, и сегодня исторический день. Это больше волнения и гордости за Европу, потому что мы впервые увидим, как полетит центральная ступень Ariane 6", — заявил операционный директор ArianeGroup Йенс Францек.

Предполагалось, что Ariane 6 заменит свою предшественницу еще в 2020-м, но проект отложили из-за ковида. Ariane 5 отправилась в свой последний, 117-й полет, в июле прошлого года, и с тех пор для вывода на орбиту спутников Европе приходилось пользоваться услугами сторонних компаний, например SpaceX.

"Это правда, что после последнего запуска Ariane 5 в июле прошлого года у нас не было собственных средств доступа в космос. Началась война. К сожалению, никто этого не ожидал. "Союз" перестал существовать для нас. Ariane 6 важна для Европы, потому что она будет обслуживать все потребности: от институциональных потребностей обороны, телекоммуникаций, научных спутников до коммерческих потребностей Европы и мира", — говорит директор по стратегии и институциональным запускам Европейского космического агентства Люсия Линарес.

Топливом Ariane 6 будет служить смесь жидкого кислорода и водорода. Ракету планируется запускать до 12 раз в год — в первую очередь для вывода спутников на орбиту. Ожидается, что она может стать конкурентом SpaceX. Также есть надежда, что Ariane будет доставлять европейских космонавтов на пилотируемые миссии.

"Это, прежде всего, политические амбиции. Европейские государства сами решают, хотят ли они приобрести этот потенциал. Поэтому мы можем только сказать, что мы готовы внести свой вклад", — отмечает директор гражданских программ ArianeGroup Франк Уибан.

"Мы находимся на европейском космодроме во Французской Гвиане прямо перед началом сборки новой ракеты Ariane 6 — самой большой ракеты-носителя, произведенной в Европе на сегодняшний день. После нескольких лет задержек Ariane 6 предстоит первый испытательный полет этим летом, когда всё внимание будет приковано к стартовой площадке позади меня, поскольку Европа стремится подтвердить свою независимость в космосе", — передает корреспондент Euronews Дэвид Уолш с космодрома Куру.