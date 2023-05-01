Корпорация SpaceX запустила тяжелую ракету Falcon 9 с новыми спутниками, в том числе с третьим, завершающим элементом геостационарной системы ViaSat, которая обеспечит качественных интернетом весь американский континент, а также пассажиров самолетов и кораблей.

Космическая компания SpaceX Илона Маска наконец-то смогла запустить тяжелую ракету Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде. Запуск дважды переносили из-за технических неполадок. На борту у Falcon несколько спутников от разных компаний.

Особое внимание приковано к третьему геостационарному спутнику компании ViaSat конструкции компании Boeing. Один из трёх спутников весом почти пять с половиной тонн и размером с автобус, ViaSat-3 позволит значительно увеличить скорость потока данных и обеспечить доступ в Интернет в сельских районах по всему американскому континенту, а также для пассажиров самолетов и кораблей.