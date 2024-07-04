Китай регистрирует большинство патентов в области ИИ в мире

By Euronews

Китай регистрирует больше всего в мире новых патентов на технологии искусственного интеллекта. На втором месте — США.

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Китай регистрирует больше патентов на изобретения в области генеративного искусственного интеллекта (ИИ), чем какая-либо другая страна в мире, говорится в отчете агентства ООН по интеллектуальной собственности. На втором месте — США.

К генеративному ИИ относятся, например, чат-боты и программы, создающие контент в виде текста, изображений, видео или звука.

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), за последнее десятилетие на эту технологию было подано более 50 000 патентных заявок.

Более четверти из них появилось в прошлом году. В период с 2014 по 2023 год в Китае было подано около 38 тысяч заявок на изобретения, связанные с генеративным ИИ — это в шесть раз больше, чем в США (6 276).

В число ведущих патентных заявителей вошли китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, компания электронной коммерции Alibaba Group и американская ChatGPT OpenAI.

На третьем месте оказалась Южная Корея, за ней следуют Япония и Индия.

В отчете говорится, что запуск ChatGPT в ноябре 2022 года стал поворотным моментом, поскольку его платформа "облегчила всем пользователям доступ к продвинутым программам GenAI, особенно к большим языковым моделям (LLM)".

При этом OpenAI зарегистрировала патенты на свою исследовательскую деятельность только в начале 2023 года. Объяснением этому может быть некоммерческое происхождение OpenAI.

Новые патенты охватывают различные отрасли, включая биологические науки, и в будущем могут помочь в разработке новых молекул и появлению лекарств.

"Генеративный ИИ стала переломной технологией, способной изменить то, как мы работаем, живем и играем", — заявил Генеральный директор ВОИС Дарен Танг.