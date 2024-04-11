Байден рассматривает просьбу Австралии о закрытии дела Ассанжа

Президент США изучает просьбу правительства Австралии о прекращении судебного преследования основателя WikiLeaks. Ранее британский суд решил пока не экстрадировать Джулиана Ассанжа, ожидая гарантий его безопасности от своих американских коллег.

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Больше десяти лет основатель Wikileaks Джулиан Ассанж подвергается судебному преследованию со стороны американского минюста за шпионаж после публикации в 2010 году документов, разглашающих гостайну.

Против австралийско-эквадорского журналиста выдвинуты обвинения по 15 пунктам, за которые ему грозит 175 лет тремного заключения.

Американские прокуроры утверждают, что тот "поощрял и помогал" аналитику разведки армии США Челси Мэннинг украсть дипломатические документы и файлы для последущей публикации в WikiLeaks, подвергая риску жизни людей.

Сторонники Ассанжа упирают на то, что будучи журналистом, он разоблачал незаконные действия США во время военных операций в Ираке и Афганистане, что отвечает общественным интересам, и он, следовательно, защищён Первой поправкой Конститции Штатов.

Нынешний премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе называл освобождение Ассанжа одним из приоритетов своей дипломатии.

Энтони Альбанезе, премьер-министр Австралии:

"Что ж, заявление президента Байдена обнадёживает. Я уже говорил от имени г-на Ассанжа и исходя из национальных интересов Австралии, что всему есть предел и пора положить этому конец. Мы поднимали этот вопрос на всех уровнях и всеми возможными способами".

В марте Высокий суд Лондона постановил отложить экстрадицию Ассанжа в США, запросив от своих американских коллег юридических гарантий того, что в случае выдачи, активисту не грозит смертная казнь, и все его права будут соблюдены. Повторное заседание по этому вопросу намечено на май. Если гарантии предоставлены не будут, то Ассанж сможет подать апелляцию.