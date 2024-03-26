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Срочная новость. Британский суд постановил отложить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США по обвинению в шпионаже

Британский суд постановил отложить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США по обвинению в шпионаже
Авторское право AP Photo/Kin Cheung, File
By Euronews
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Суд в Великобритании разрешил основателю WikiLeaks вновь оспорить решение о его экстрадиции в США

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Британский суд постановил отложить экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США по обвинению в шпионаже, разрешив ему вновь оспорить это решение. 

Суд Лондона дал правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что права Ассанжа в суде будут соблюдаться и что ему не грозит смертная казнь.

В случае отсутствия таких гарантий Ассанж получит право оспорить постановление главы британского МВД о его экстрадиции, и суд вновь рассмотрит полный набор аргументов защиты Ассанжа, настаивающей на том, что при выдаче в США его жизни и здоровью будет грозить опасность. В этом случае новое судебное заседание состоится 20 мая.

Жена Ассанжа раскритиковала решение суда Лондона и призвала освободить основателя Wikileaks.

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