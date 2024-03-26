Британский суд постановил отложить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США по обвинению в шпионаже

By Euronews

Суд в Великобритании разрешил основателю WikiLeaks вновь оспорить решение о его экстрадиции в США

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Британский суд постановил отложить экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США по обвинению в шпионаже, разрешив ему вновь оспорить это решение.

Суд Лондона дал правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что права Ассанжа в суде будут соблюдаться и что ему не грозит смертная казнь.

В случае отсутствия таких гарантий Ассанж получит право оспорить постановление главы британского МВД о его экстрадиции, и суд вновь рассмотрит полный набор аргументов защиты Ассанжа, настаивающей на том, что при выдаче в США его жизни и здоровью будет грозить опасность. В этом случае новое судебное заседание состоится 20 мая.

Жена Ассанжа раскритиковала решение суда Лондона и призвала освободить основателя Wikileaks.