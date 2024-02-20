Почему основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу грозит экстрадиция в США?

By Anna Desmarais

Джулиан Ассанж возвращается в суд в последней попытке избежать экстрадиции по обвинению в шпионаже. Почему Вашингтон требует выдачи австралийского хакера?

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Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу предстоит решающее двухдневное судебное разбирательство в Великобритании, которое решит, подлежит ли он экстрадиции в США по обвинению в шпионаже.

Ожидается, что в среду Высокий суд Лондона примет решение о том, следует ли блокировать экстрадицию 52-летнего Ассанжа в США, где ему предъявлено 18 обвинений в шпионаже за публикацию в 2010 году сотен тысяч конфиденциальных документов, касающихся действий американских военных во время войн в Афганистане и Ираке.

Австралийский журналист и "этичный хакер" содержится в тюрьме Белмарш в Великобритании с апреля 2019 года.

В свете этой важной юридической вехи Euronews Next рассказывает о том, кто такой Ассанж, в чем именно его обвиняют и что может произойти, если ему не удастся остаться в Великобритании.

Кто такой Джулиан Ассанж?

Ассанж был известен как опытный австралийский хакер под ником Mendax задолго до того, как основал WikiLeaks. Один инцидент, когда ему было 16 лет, привел к тому, что полиция проникла в дом его матери и конфисковала всё его оборудование.

Ассанж был связан с несколькими известными взломами в качестве члена группы International Subversives, включая взлом WANK в NASA в 1989 году и захват MILNET, онлайн-сервера, используемого американскими военными.

В 1991 году Ассанж впервые оказался за решеткой после того, как австралийская полиция обнаружила, что он взломал главный терминал канадской телекоммуникационной компании Nortel, расположенный в Мельбурне.

Ассанжу было предъявлено 31 обвинение в хакерских преступлениях, но в итоге он заключил сделку со следствием, признав 24 из них, и отделался штрафом в размере 2 100 австралийских долларов (около 5 000 австралийских долларов сегодня или 3 000 евро).

Вскоре после этого Ассанж вместе со своей матерью основал активистскую организацию Parent Inquiry into Child Protection — группу, которая боролась с местной коррупцией, используя австралийский Закон о свободе информации для тайной записи заседаний правительства.

Канадский журнал Maclean's позже назвал эту организацию "низкотехнологичным" испытанием для будущего WikiLeaks.

Джулиан Ассанж возле посольства Эквадора в Лондоне, 19 мая 2017 Frank Augstein/AP

Что такое WikiLeaks?

В 2006 году Ассанж и группа других диссидентов основали WikiLeaks, и уже в декабре того же года на сайте появилась первая утечка: решение об убийстве правительственных чиновников, подписанное, в частности, сомалийским политическим деятелем.

В то же время Ассанж опубликовал эссе под названием "Заговор как управление", в котором подробно описал причины, побудившие его заняться тем, что он назвал этичным хакерством.

"Чем более секретной или несправедливой является организация, тем больше утечки вызывают страх и паранойю у руководства и планирующего окружения, — написал Ассанж. — Если мы чему-то и научились, так это тому, что режимы не хотят, чтобы их меняли. Мы должны мыслить шире, чем те, кто был до нас, и обнаружить технологические изменения, которые дают нам возможность действовать так, как не могли наши предшественники".

В течение следующих четырех лет WikiLeaks публиковал списки цензуры в интернете, утечки и секретные материалы из анонимных источников.

Некоторые из этих случаев привлекли внимание. В 2007 году опубликованные на сайте документы об операциях на базе Гуантанамо показали, что американские военные держали заключенных в изоляции более двух недель, чтобы сделать их более покладистыми.

В 2009 году было собрано более 500 000 конфиденциальных сообщений Пентагона, ФБР и Департамента полиции Нью-Йорка (NYPD) о событиях 11 сентября, чтобы показать, как власти реагировали на теракты.

Но главная сенсация, из-за которой Ассанж снова оказался в тюрьме, а теперь предстал перед судом Великобритании, была еще впереди.

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Так называемый Cablegate

В 2010 году сайт опубликовал видеозапись с американского военного вертолета, на которой было видно, как в 2007 году в столице Ирака Багдаде убивают мирных жителей, в том числе двух журналистов.

Голос на передаче, обращаясь к пилоту, говорит: "Поджигайте их всех", подстрекая пилота стрелять по мирным жителям из пушки вертолета.

В то время WikiLeaks заявила СМИ, что видео свидетельствует о том, что "правила применения оружия американскими военными были несовершенны".

Затем WikiLeaks опубликовал сотни тысяч документов и дипломатических депеш, переданных ему Челси Мэннинг, бывшим аналитиком военной разведки США, с аналогичными сообщениями о жертвах среди мирного населения во время войн в Афганистане и Ираке.

Документы показали, что во время войны в Ираке американские военные убили 66 000 мирных жителей — гораздо больше, чем сообщалось ранее американским правительством.

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Власти США в деле против Ассанжа утверждают, что публикация этой информации "поставила названных лиц в Афганистане и Ираке под угрозу серьезного ущерба, пыток или даже смерти".

Впоследствии Ассанж был обвинен в 18 преступлениях, связанных с проникновением на военные базы с целью получения секретной информации.

Еще одно обвинение было выдвинуто против него в 2010 году: шведское правительство обвинило его в изнасиловании двух подданных страны.

Получив два ордера на арест, Ассанж подался в бега в 2012 году. Он жил в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как проиграл апелляцию в Верховном суде Великобритании о выдаче его Швеции для рассмотрения обвинения в изнасиловании.

Полиция Великобритании наконец арестовала Ассанжа возле посольства Эквадора в 2019 году, после того как власти страны выселили его в связи с прекращением дела в Швеции. Изначально он был задержан на 50 недель за пропуск срока освобождения под залог, прежде чем американцы начали работать над делом о его экстрадиции.

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Что будет дальше?

В 2021 году британский суд в рамках первого процесса пришел к выводу, что экстрадиция Ассанжа в США будет "угнетающей" из-за его психического состояния и реального риска того, что Ассанж покончит с собой.

"Я считаю, что психическое состояние господина Ассанжа таково, что экстрадиция его в Соединенные Штаты Америки была бы угнетающей", — заявила тогда судья Ванесса Барайтсер.

Тем не менее, американцы продолжают настаивать на его экстрадиции, что может означать, если Ассанж будет осужден, до 175 лет тюремного заключения.

Реальная опасность, по словам его жены Стеллы Ассанж, заключается в том, что он может подвергнуться смертной казни в США.

"Его здоровье ухудшается как физически, так и психически, — сказала она недавно журналистам, — его жизнь находится под угрозой каждый день пребывания в тюрьме, а если его экстрадируют, он умрет".

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Несмотря на юридические проблемы Ассанжа, сайт WikiLeaks продолжает работать, хотя и не публиковал новых отчетов с 2021 года.