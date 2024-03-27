Вода на Марсе существовала намного дольше, чем считалось ранее

Марсоход Curiosity уже более десяти лет исследует кратер Гейла на Марсе, анализируя минералы на его поверхности.

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Ученые утверждают, что на Марсе могло быть больше воды и влажность на нем сохранялась дольше, чем они предполагали ранее, основываясь на фотографиях, сделанных марсоходом НАСА Curiosity.

Международная группа исследователей под руководством Имперского колледжа Лондона недавно обнаружила необычные образования из горных и осадочных пород в неожиданных местах кратера.

Эти породы позволяют ученым сравнить развивающуюся геологию Марса с земной.

"Изучая эти породы, мы обнаружили, что вода в изобилии была на поверхности Марса гораздо дольше, чем мы предполагали", - говорит доктор Стивен Бэнхем, научный сотрудник Имперского колледжа Лондона и ведущий автор недавно опубликованного исследования.

Вода должна была присутствовать дольше

Марсоход Curiosity уже более десяти лет исследует кратер Гейла, расположенный к югу от марсианского экватора, и анализирует минералы на его поверхности.

Здесь есть горы высотой более пяти тысяч метров, сложенные сначала озерными и речными, а затем пустынными отложениями, выдуваемыми ветрами Марса в период, когда планета была высушена.

Ученые-специалисты НАСА детально изучают фотографии, присланные с Curiosity, рассматривают осадочные породы и химический состав камней, а астробиологи ищут органические молекулы.

По словам Бэнхема, предыдущие исследования структуры песчаника показывают, что вода должна была существовать на красной планете гораздо дольше, чем предполагалось.

"Внутри песчаника мы обнаружили структуры, которые пересекают его, что свидетельствует о наличии воды", - говорит Бэнхем.

"Таким образом, они должны быть одними из самых молодых в кратере, что означает, что у нас есть эти структуры, которые были сформированы водой. Следовательно, вода в кратере должна была присутствовать дольше, чем мы думали раньше", - добавил Бэнхем.

"На Марсе существовали такие же условия, как и на Земле".

"Мы понимаем, что в ранней истории Марса вода вроде как была. Но затем, по мере продвижения от начала Гесперии, то есть 3,7 миллиарда лет назад, к 3 миллиардам лет назад, Марс высыхал, - говорит Бэнхем.

Это примерно то же время, когда жизнь развивалась на Земле.

Но самые первые признаки жизни могут не найти отражения в горных породах, потому что, для того, чтобы они оставили о себе след, их должно быть гораздо больше.

"На Марсе в то же время существовали такие же условия, что и на Земле, и было бы разумно полагать, что жизнь потенциально могла бы развиться на Марсе, но тогда ей потребовалось бы больше времени, чтобы как бы эволюционировать до состояния, в котором это бы отразилось в горных породах".

"И обнаружение этой воды на более позднем этапе бесконечной истории кратера Гейла отодвигает то окно, в котором могла бы развиться жизнь и сохраниться в горных породах", - говорит Бэнхем.

Исследователи говорят, что новые данные могут дать лучшее представление о том, где искать жизнь, которая могла существовать на Марсе.

Марсоход Curiosity работает на Красной планете уже более десяти лет - гораздо дольше, чем предполагалось.

Ожидается, что он сможет проработать еще несколько лет, раскрывая новые секреты Марса.

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