Больше года как на Марсе

НАСА завершило один из самых долгосрочных и дорогостоящих экспериментов в рамках подготовки полёта человека на Марс
В НАСА объявили об успешном завершении миссии-эксперимента в рамках подготовки полёта человека на Марс.
Четверо добровольцев покинули «марсианский блок» — экспериментальный комплекс, симулирующий некоторые условия жизни будущих колонистов на Красной планете. В почти полной изоляции от внешнего мира экипаж провёл больше года.
Четверых «астронавтов» отобрали из более чем 10 тысяч кандидатов.
В НАСА подчёркивают, что изучали прежде всего прежде всего психологические аспекты жизни астронавтов после посадки, в изоляции, в блоке площадью в 160 кв.м. с чрезвычайно ограниченными ресурсами.
Ограничена и возможность попросить помощи и совета: один из главных вопросов, решения которого отрабатывали в ходе эксперимента — задержка связи с Землёй. Ответа на запрос по радио «марсианам» придётся ждать около получаса, поэтому по большей части возникающие проблемы экипажу приходилось решать самостоятельно.
Весь экспериментальный блок — и окружающий его участок «планеты» — отпечатали на 3D-принтере. Учёные не исключают, что именно эта технология поможет строить марсианские колонии, с использованием песка, которого на Марсе в избытке.
Питаться приходилось весь год консервами, «взятыми с Земли»; астронавты также пытались выращивать овощи и зелень в небольшой теплице. Эта задача также требует бережного расходования ресурсов, особенно воды.