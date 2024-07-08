Больше года как на Марсе

By Euronews

НАСА завершило один из самых долгосрочных и дорогостоящих экспериментов в рамках подготовки полёта человека на Марс

РЕКЛАМА

В НАСА объявили об успешном завершении миссии-эксперимента в рамках подготовки полёта человека на Марс.

Четверо добровольцев покинули «марсианский блок» — экспериментальный комплекс, симулирующий некоторые условия жизни будущих колонистов на Красной планете. В почти полной изоляции от внешнего мира экипаж провёл больше года.

Четверых «астронавтов» отобрали из более чем 10 тысяч кандидатов.

Прогулки по «Марсу» — тоже часть эксперимента Melissa Phillip/ 2023 Melissa Phillip / Houston Chronicle

В НАСА подчёркивают, что изучали прежде всего прежде всего психологические аспекты жизни астронавтов после посадки, в изоляции, в блоке площадью в 160 кв.м. с чрезвычайно ограниченными ресурсами.

Ограничена и возможность попросить помощи и совета: один из главных вопросов, решения которого отрабатывали в ходе эксперимента — задержка связи с Землёй. Ответа на запрос по радио «марсианам» придётся ждать около получаса, поэтому по большей части возникающие проблемы экипажу приходилось решать самостоятельно.

Изучение геологических образцов должно помочь колонистам найти необходимые ресурсы Melissa Phillip/ 2023 Melissa Phillip / Houston Chronicle

Весь экспериментальный блок — и окружающий его участок «планеты» — отпечатали на 3D-принтере. Учёные не исключают, что именно эта технология поможет строить марсианские колонии, с использованием песка, которого на Марсе в избытке.

Питаться приходилось весь год консервами, «взятыми с Земли»; астронавты также пытались выращивать овощи и зелень в небольшой теплице. Эта задача также требует бережного расходования ресурсов, особенно воды.