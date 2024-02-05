Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе

By Euronews и Associated Press

Российский космонавт провёл на орбите почти два с половиной года. В этом году Кононенко, участвующий в годовой экспедиции на МКС, станет первым человеком со звёздным стажем 1000 суток.

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Российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе, сообщила в воскресенье госкорпорация "Роскосмос".

К полудню 4 февраля 59-летний космонавт провёл на орбите более 878 дней и 12 часов и превзошёл достижение своего коллеги Геннадия Падалки, который установил предыдущий рекорд в 878 дней, 11 часов, 29 минут и 48 секунд в 2015 году.

Кононенко совершил пять полётов на Международную космическую станцию (МКС), начиная с 2008 года.

В интервью ТАСС участник годовой экспедиции на МКС рассказал, что каждый полёт требует тщательной подготовки в связи с постоянными модернизациями станции, добавив, что работа космонавтом – это воплощение детской мечты.

"Я летаю в космос для того, чтобы заниматься своим любимым делом, а не ставить рекорды. Космонавт – профессия, о которой я мечтал, интересовался и стремился с детства. Вот этот интерес, возможность летать в космос, жить и работать на орбите мотивируют меня на продолжение полётов", - сказал он ТАСС.

Нынешний полёт Кононенко на МКС начался 15 сентября 2023 года. Вместе с ним на борту корабля "Союз МС-24" находились другой россиянин Николай Чуб и американская астронавтка Лорел О'Хара.

Ожидается, что к концу экспедиции ветеран российской космонавтики станет первым человеком, набравшим в сумме 1000 звёздных суток.

Международная космическая станция – одна из немногих областей, в которых Соединённые Штаты и Россия по-прежнему тесно сотрудничают в период большой напряжённости на фоне войны в Украине.

В декабре "Роскосмос" объявил о продлении программы перекрёстных полётов с НАСА по доставке астронавтов на МКС до 2025 года.