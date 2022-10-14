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мир

Как уроженка Новосибирска полетела работать на МКС

Access to the comments Комментарии
 Антон Хмельнов
Анна Кикина в Центре подготовки космонавтов в подмосковном Звёздном городке
Анна Кикина в Центре подготовки космонавтов в подмосковном Звёздном городке   -   Авторское право  Gagarin Research&Test Cosmonaut Training Center/Roscosmos / AP Photo

5 октября 2022 года россиянка Анна Кикина отправилась на МКС в составе экипажа Crew Dragon, пятого в истории запусков частной космической компании SpaceX. О стыковке с кораблём и встрече двух экипажей команда МКС отчиталась в твиттере, и видео встречи тут же подхватил основатель SpaceX Илон Маск.

Кто же такая Анна Кикина?

В космонавтику она пришла после работы на радио. На сегодня Анна - единственная женщина в отряде "Роскосмоса".

Анна Кикина родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске. Окончила общеобразовательную школу с уклоном на здоровый образ жизни — там приходилось сдавать экзамены по физкультуре по билетам и регулярно участвовать в соревнованиях. В 2005 году Анна прошла курсы инструктора по обучению населения основам первой помощи при МЧС. В 2006 году Кикина получила специальность инженера-гидротехника в Новосибирской государственной академии водного транспорта, а в 2008-м, там же, — квалификацию экономиста-менеджера.

Анна Кикина — мастер спорта по полиатлону и рафтингу. Она была членом команды по гребному слалому, а сейчас любит бегать на лыжах. Коллеги и наставники в университете отзывались о ней как о крайне целеустремленном человеке.

До 2012 года Анна работала радиоведущей и программным директором радиостанции в ООО «Радио-Сибирь Алтай». Эту работу девушка оставила ради того, чтобы принять участие в первом открытом конкурсе в отряд космонавтов России. Это было спонтанным решением — как признавалась Кикина в шоу "Вечерний Ургант", о наборе она узнала от коллеги, которая занималась сбором новостей. "Сначала мы пошутили, что скоро полетим. Но потом я посетила сайт центра подготовки космонавтов и узнала, что это правда. В тот момент я уже поймала себя на мысли, что хочу быть космонавтом", - рассказывает Анна.

Долгое время Анна участвовала только в наземном российско-американском эксперименте по моделированию дальних полетов в космос SIRIUS, а теперь отправилась в космос. А 5 октября 2022 года состоялся запуск Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди во Флориде. В состав экипажа из четырех человек вошла Анна Кикина.

Как попасть на МКС?

Программа перекрестных полетов — одна из немногих форм международного сотрудничества в сфере космонавтики, которую пока удалось сохранить. По словам руководителя программы МКС в NASA Джоэла Монтальбано, соглашение о перекрестных полетах будет действовать до 2024 года, а срок эксплуатации космической станции продлен NASA до 2030 года — значит, и совместных полетов может стать в перспективе больше.

Повышенный интерес именно к этому полету вызван тем, что Анна Кикина — единственная женщина среди активных космонавтов "Роскосмоса". Сама корпорация описывает ее как "умницу, красавицу с длинной русой косой, волевую и целеустремленную, вдохновляющую многих других девушек на покорение новых высот".

Пример Анны Кикиной и ее биография способны вдохновить женщин на участие в открытом конкурсе по отбору кандидатов в отряд космонавтов — в 2019 году из более 2000 претендентов обоих полов на очный этап прошли всего девять женщин.

К своему первому полету Кикина готовилась почти 10 лет, предполагая, что полетит на "Союзе", однако известие о предстоящем опыте на Crew Dragon не выбило её из колеи, а, наоборот, добавило решимости и мотивации. На пресс-конференции перед полетом она подчеркнула, что взаимоотношения с другими членами экипажа складываются наилучшим образом, а обучение и в России, и в США проходило одинаково эффективно.

Среди требований к участникам конкурса - высшее техническое образование, опыт работы по специальности не менее трех лет, хорошее здоровье и физическая подготовка. Девушка поняла, что проходит по всем пунктам, срочно собрала документы и стала одной из восьми человек, получивших доступ к общекосмической подготовке.

"Я была настроена на то, чтобы максимально хорошо пройти отбор, показать себя, чтобы потом не жалеть о том, что я этого не сделала. [О том, что я прохожу отбор], знал только мой муж. (...) Я воспринимаю это как квест. Мне интересно находиться в процессе, и я иду туда, куда должна прийти", - рассказала Анна в интервью "Роскосмос ТВ".

По утверждению Анны Кикиной, в космосе требования ко всем членам экипажа одинаковые, независимо от того, мужчины это или женщины. Она считает, что хотя увеличить долю женщин в активном отряде космонавтов — непростая задача, учитывая высокие критерии отбора по здоровью и физической подготовке, к этому необходимо стремиться.

Женщины в космосе

Анна признавалась, что хотела бы совершить полет и на Crew Dragon, и на «Союзе», но последний для нее все-таки «роднее», ведь именно к полету на "Союзе" она готовилась долгое время. По первоначальному плану она должна была отправиться на МКС вместе с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным в составе экипажа корабля "Союз МС-22" в сентябре 2022 года.

AP Photo
Команда @SpaceX #Crew5AP Photo

Но в итоге Анна Кикина вошла в состав экипажа Crew Dragon, в котором кроме неё есть еще одна женщина — американка Николь Манн, командир миссии. Пилотом стал американец Джош Кассада, а вторым специалистом полета — японец Коити Ваката, для которого это уже пятая космическая миссия.

Экипажу предстоит провести на МКС полгода. Каждый астронавт мог взять с собой до 1 кг личных вещей. "Я возьму хорошее настроение и заряд бодрости на классную работу с удовольствием, а если говорить о физических вещах — фотографии близких людей", — поделилась Анна.

До гендерного равенства космической отрасли ещё далеко: по данным The New York Times, к 2021 году среди 600 человек, побывавших в космосе с момента первых полетов (то есть за последние 60 лет), женщин — всего 11%. Анна Кикина — шестая женщина-космонавт за всю историю России и СССР. До нее в космосе побывали:

  • Валентина Терешкова (первая в мире женщина-космонавт в 1963 году)
  • Светлана Савицкая (полеты в 1982 и 1984 годах)
  • Елена Кондакова (полеты в 1994 и 1997)
  • Елена Серова (полёт в 2014-м)
  • и актриса Юлия Пересильд (побывала на МКС в составе съемочной группы фильма "Вызов" в октябре 2021 года).

Кондакову и Савицкую Кикина видела только по телевизору, а с Терешковой и Серовой общалась лично в Центре подготовки — и обсудила с последней "пару моментов, связанных с гигиеной в космосе".

По словам Анны, работать среди коллег-мужчин ей "комфортно и хорошо". При отборе к женщинам и мужчинам предъявляются одинаковые требования. На первых этапах главные критерии — образование, мотивация и личные качества, но без необходимой физической подготовки и хорошего здоровья дальше пройти не получится. Анна рассказала, что девушки составляют четверть от общего числа претендентов на отбор в экипаж космонавтов, но многие из них отсеиваются именно на этапе проверки физической подготовки и нагрузок на организм.

Irina Spekto r / Roscosmos space agency via AP
Подготовка к космическому полёту сочетает серьёзные физические и интеллектуальные нагрузкиIrina Spekto r / Roscosmos space agency via AP

Каждый член экипажа, независимо от пола, должен уметь работать с оборудованием, скафандрами, понимать конструкцию станции — поэтому нет смысла разделять критерии по половому признаку. "Не думаю, что кол­леги видят во мне какого-то бесполого солдата, - поясняет Анна. - Я - женщина, они - мужчины, социальные ­роли никто не отменял. Но как профессионалы мы все равны."

Весной 2021 года компания Mattel выпустила куклу Barbie-космонавта, сделанную по образу Анны Кикиной. У нее два варианта костюма: тренировочный комбинезон и космический скафандр типа "Орлан". Первую куклу Барби-космонавта посвятили в 1965 году полету Валентины Терешковой.

"В детстве у меня не было мечты стать космонавтом. Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Барби, тоже захотела [полететь в космос]. Самое главное - чтобы все знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе", - считает Анна Кикина.