Американец установил рекорд пребывания в космосе для астронавта НАСА

Корабль "Союз" с астронавтом НАСА Фрэнком Рубио и космонавтами Роскосмоса Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным совершил посадку в степи Казахстана. Рубио возвращается после 371-дневного пребывания на МКС. Это самый продолжительный непрерывный космический полет для астронавта НАСА
Корабль "Союз" с астронавтом НАСА Фрэнком Рубио и космонавтами Роскосмоса Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным совершил посадку в степи Казахстана.
Рубио возвращается после того как он провел на орбите рекордный 371 день. Это самый продолжительный непрерывный космический полет для астронавта НАСА.
Проведя в космосе рекордные для США 371 день, астронавт НАСА Фрэнк Рубио в среду благополучно приземлился на Земле вместе со своими товарищами по экипажу.
Рубио покинул Международную космическую станцию вместе с космонавтами Роскосмоса Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и совершил безопасную посадку на парашюте к юго-востоку от отдаленного города Джезказган (Казахстан).
" Рекордная продолжительность пребывания Фрэнка в космосе - это не просто веха, это большой вклад в наше представление о длительных космических полетах", - сказал администратор НАСА Билл Нельсон. "Наши астронавты идут на необычайные жертвы вдали от дома и близких ради дальнейших открытий. НАСА безгранично благодарно Фрэнку за его преданное служение нашей стране и неоценимый научный вклад, который он внес на Международной космической станции. Он воплощает в себе истинный дух первопроходца, который проложит путь для будущих исследований Луны, Марса и других миров".
За время полета Рубио совершил около 5 936 оборотов вокруг Земли и пролетел более 157 млн. миль, что примерно эквивалентно 328 полетам на Луну и обратно. Он стал свидетелем прибытия 15 и отбытия 14 космических аппаратов, представляющих грузовые миссии с экипажем и без экипажа.
Благодаря длительному полету Рубио у исследователей появилась возможность наблюдать за влиянием длительных космических полетов на человека, учитывая, что агентство планирует возвращение на Луну в рамках миссии Artemis и подготовку к исследованию Марса.