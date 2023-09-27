Американец установил рекорд пребывания в космосе для астронавта НАСА

Корабль "Союз" с астронавтом НАСА Фрэнком Рубио и космонавтами Роскосмоса Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным совершил посадку в степи Казахстана. Рубио возвращается после 371-дневного пребывания на МКС. Это самый продолжительный непрерывный космический полет для астронавта НАСА

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Корабль "Союз" с астронавтом НАСА Фрэнком Рубио и космонавтами Роскосмоса Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным совершил посадку в степи Казахстана.

Рубио возвращается после того как он провел на орбите рекордный 371 день. Это самый продолжительный непрерывный космический полет для астронавта НАСА.

Его первоначальный 6-месячный полет пришлось продлить еще на 6 месяцев из-за нарушения герметичности корабля "Союз" который должен был доставить его обратно

Проведя в космосе рекордные для США 371 день, астронавт НАСА Фрэнк Рубио в среду благополучно приземлился на Земле вместе со своими товарищами по экипажу.

Рубио покинул Международную космическую станцию вместе с космонавтами Роскосмоса Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и совершил безопасную посадку на парашюте к юго-востоку от отдаленного города Джезказган (Казахстан).

" Рекордная продолжительность пребывания Фрэнка в космосе - это не просто веха, это большой вклад в наше представление о длительных космических полетах", - сказал администратор НАСА Билл Нельсон. "Наши астронавты идут на необычайные жертвы вдали от дома и близких ради дальнейших открытий. НАСА безгранично благодарно Фрэнку за его преданное служение нашей стране и неоценимый научный вклад, который он внес на Международной космической станции. Он воплощает в себе истинный дух первопроходца, который проложит путь для будущих исследований Луны, Марса и других миров".

Рубио отправился в свой первый космический полет 21 сентября 2022 года вместе с Прокопьевым и Петелиным. Космический полет Рубио является самым длительным полетом американского астронавта в космос, побив рекорд астронавта НАСА Марка Ванде Хея, который составлял 355 дней

За время полета Рубио совершил около 5 936 оборотов вокруг Земли и пролетел более 157 млн. миль, что примерно эквивалентно 328 полетам на Луну и обратно. Он стал свидетелем прибытия 15 и отбытия 14 космических аппаратов, представляющих грузовые миссии с экипажем и без экипажа.

Благодаря длительному полету Рубио у исследователей появилась возможность наблюдать за влиянием длительных космических полетов на человека, учитывая, что агентство планирует возвращение на Луну в рамках миссии Artemis и подготовку к исследованию Марса.