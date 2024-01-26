By Euronews

Вертолёт Ingenuity повредил одну из лопастей несущего винта 18 января и больше не способен совершать длительные полеты, сообщили в NASA.

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Небольшой марсианский вертолёт NASA завершил свою миссию, поскольку больше не может летать.

"С горечью я должен объявить, что Ingenuity, маленький вертолёт... совершил свой последний полет на Марсе", - сообщил глава американского космического агентства Билл Нельсон.

Вертолет впервые приземлился на Марсе в 2021 году и совершил на десятки полетов больше, чем ожидалось, подчеркивают в NASA.

Однако во время последнего полета 18 января одна или несколько лопастей были повреждены при посадке.

"Этот замечательный вертолёт пролетел выше и дальше, чем мы могли себе представить, и помог NASA в том, что у нас получается лучше всего - сделать невозможное возможным", - добавил Нельсон в своем заявлении.

"Благодаря таким миссиям, как Ingenuity, мы прокладываем путь к будущим полетам в нашей Солнечной системе и более разумным и безопасным исследованиям человеком Марса и других миров", - добавил он.

Изначально вертолёт был рассчитан на проведение "до пяти экспериментальных тестовых полетов в течение 30 дней", но в итоге он использовался на Марсе три года.

Он совершил 72 полета и пролетел расстояние в 14 раз больше, чем планировалось.

Марсианский разведчик

"Этот маленький вертолёт мог летать в однопроцентной атмосфере, а не в стопроцентной, как у нас на Земле. Он прорезал однопроцентную атмосферу и мог летать, и то, чего удалось достичь Ingenuity, намного превосходит то, что мы считали возможным", - сказал Нельсон.

Ingenuity отправился на Марс в сопровождении ровера Perseverance. Он выполнял роль разведчика, проверяя места для учёных, которые управляют ровером с Земли.

18 января вертолёт совершил короткий вертикальный полет, поднявшись на высоту 12 метров. В какой-то момент связь с ним была потеряна.

Через несколько дней были получены снимки, свидетельствующие о повреждении лопасти ротора. Причина потери связи и ориентация вертолёта в момент падения еще выясняются, - заявили в НАСА.

"Помимо помощи ученым в поисках жизни на Марсе, Ingenuity проложил путь для будущих полетов в нашей Солнечной системе и ведет к более разумным и безопасным полетам людей на Марс и за его пределы", - сказал Нельсон.