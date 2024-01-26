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Исследование Марса: вертолёт Ingenuity повредил лопасть и больше не сможет летать

Вертолет Mars Ingenuity парит над поверхностью планеты во время своего второго полета 22 апреля 2021 года.
Вертолет Mars Ingenuity парит над поверхностью планеты во время своего второго полета 22 апреля 2021 года. Авторское право NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS via AP, File
By Euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Вертолёт Ingenuity повредил одну из лопастей несущего винта 18 января и больше не способен совершать длительные полеты, сообщили в NASA.

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Небольшой марсианский вертолёт NASA завершил свою миссию, поскольку больше не может летать.

"С горечью я должен объявить, что Ingenuity, маленький вертолёт... совершил свой последний полет на Марсе", - сообщил глава американского космического агентства Билл Нельсон.

Вертолет впервые приземлился на Марсе в 2021 году и совершил на десятки полетов больше, чем ожидалось, подчеркивают в NASA.

Однако во время последнего полета 18 января одна или несколько лопастей были повреждены при посадке.

"Этот замечательный вертолёт пролетел выше и дальше, чем мы могли себе представить, и помог NASA в том, что у нас получается лучше всего - сделать невозможное возможным", - добавил Нельсон в своем заявлении.

"Благодаря таким миссиям, как Ingenuity, мы прокладываем путь к будущим полетам в нашей Солнечной системе и более разумным и безопасным исследованиям человеком Марса и других миров", - добавил он.

Изначально вертолёт был рассчитан на проведение "до пяти экспериментальных тестовых полетов в течение 30 дней", но в итоге он использовался на Марсе три года.

Он совершил 72 полета и пролетел расстояние в 14 раз больше, чем планировалось.

Марсианский разведчик

"Этот маленький вертолёт мог летать в однопроцентной атмосфере, а не в стопроцентной, как у нас на Земле. Он прорезал однопроцентную атмосферу и мог летать, и то, чего удалось достичь Ingenuity, намного превосходит то, что мы считали возможным", - сказал Нельсон.

Ingenuity отправился на Марс в сопровождении ровера Perseverance. Он выполнял роль разведчика, проверяя места для учёных, которые управляют ровером с Земли.

18 января вертолёт совершил короткий вертикальный полет, поднявшись на высоту 12 метров. В какой-то момент связь с ним была потеряна.

Через несколько дней были получены снимки, свидетельствующие о повреждении лопасти ротора. Причина потери связи и ориентация вертолёта в момент падения еще выясняются, - заявили в НАСА.

"Помимо помощи ученым в поисках жизни на Марсе, Ingenuity проложил путь для будущих полетов в нашей Солнечной системе и ведет к более разумным и безопасным полетам людей на Марс и за его пределы", - сказал Нельсон.

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