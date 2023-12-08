У ChatGPT появился конкурент: Google представил модель ИИ Gemini

By Euronews, AP

В попытке догнать и обогнать ChatGPT от OpenAI компания Google разработала новый ИИ. Компания заверяет: Gemini лучше справляется с решением задач, чем все существующие конкуренты.

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В среду компания Google презентовала свою новейшую разработку в области искусственного интеллекта (ИИ), запустив проект Gemini - модель ИИ, обученную вести себя подобно человеку, что, вероятно, усилит дискуссию о потенциальных перспективах и опасностях технологии.

Её внедрение будет проходить поэтапно, при этом менее сложные версии Gemini под названиями "Nano" и "Pro" уже скоро включат в чат-бот Bard и смартфон Pixel 8 Pro.

Google обещает, что с помощью Gemini Bard будет работать ещё более интуитивно, лучше справляясь с задачами, связанными с планированием.

Pixel 8 Pro, управляемый Gemini, сможет быстро обобщать записи, сделанные на устройстве, и автоматически отвечать на сообщения в сервисах, таких как WhatsApp, утверждает Google.

В начале следующего года на базе модели Gemini Ultra запустят Bard Advanced - усовершенствованную версию чат-бота, которую сперва протестирует ограниченное количество пользователей.

Поначалу нейросеть будет функционировать только на английском языке. Но со временем она без проблем перейдёт и на другие языки, заверило руководство компании время брифинга.

Судя по демонстрации Gemini группе журналистов, Bard Advanced от Google обладает навыком беспрецедентной многозадачности, распознавая и понимая презентации, включающие текст, фотографии и видео.

Gemini также со временем внедрят в поисковую систему Google (сроки пока не определены).

"Новая эра" для Google

"Это значительная веха в развитии искусственного интеллекта и начало новой эры для Google", - сказал Демис Хассабис, генеральный директор Google DeepMind, подразделения, занимающегося разработками в сфере искусственного интеллекта, включая Gemini.

Почти десять лет назад компания обошла других участников торгов, включая Meta, купив лондонскую компанию DeepMind, специализируюшейся на ИИ, и объединив её со своим подразделением Brain, чтобы сосредоточиться на разработке Gemini.

С помощью Gemini мы добились огромного прогресса в фактологичности. В этом плане Gemini - наша лучшая модель. Но исследовательская задача пока не решена Илай Коллинз вице-президент Google DeepMind

Google превозносит способности технологии, упирая на её исключительные способности в математике и физике. Это даёт надежду на то, что ИИ может стать источником научных открытий, которые улучшат жизнь людей.

Однако оппоненты опасаются, что в конечном итоге техническое новшество превзойдёт человеческий интеллект, что чревато потере миллионов рабочих мест и, возможно, к еще более разрушительными последствиями, такими как распространение дезинформации или разработке программ по развертыванию ядерного оружия.

"Мы подходим к этой работе смело и ответственно", - написал в своём микроблоге топ-менеджер Google Сундар Пичаи.

"У нас много амбиций и путём исследований мы стремимся открыть новые возможности, которые принесут огромную пользу людям и обществу, при этом мы гарантируем безопасность и сотрудничаем с правительствами и экспертами для устранения рисков, поскольку ИИ становится всё более совершенным".

Появление Gemini, скорее всего, усилит конкуренцию в области ИИ, которая обостряется уже который год, с участием стартапа OpenAI из Сан-Франциско.

Опираясь на финансовые возможности и вычислительную мощь Microsoft, OpenAI активно занимается разработкой своей самой продвинутой модели GPT-4. В конце прошлого года исследовательская организация выпустила бесплатный инструмент ChatGPT.

Этот чат-бот вызвал большой ажиотаж. Осознав коммерческую перспективность подобных проектов, техногиганты тут же принялись выпускать аналоги. Так у Google появился Bard.

"Гонка технологических вооружений"

В это же время OpenAI презентовал GPT-4 и продолжает расширять его возможности, ориентированные на потребителей и бизнес-клиентов. В ноябре в чат-бот включили функцию, которая позволяет ему анализировать изображения.

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За лидероство в этой сфере с американской организацией борются другие ИИ-стартапы, такие как Anthropic, и даже её собственный партнёр - Microsoft - который вложил миллиарды долларов в технологии OpenAI и обладает на них эксклюзивными правами.

Такое партнёрство обернулось большим коммерческим успехом для Microsoft. Рыночная стоимость компании в этом году выросла более чем на 50%, в основном благодаря вере инвесторов в то, что искусственный интеллект станет золотой жилой для технологической индустрии.

На волне успеха оказалась и материнская компания Google, Alphabet, рыночная стоимость которой в этом году увеличилась более чем на 500 миллиардов долларов (460 миллиардов евро), или примерно на 45%. Несмотря на шумиху перед презентацией Gemini в последние месяцы, акции Alphabet немного снизились на торгах в среду.

Всё более активное участие Microsoft в работе OpenAI в течение последнего года, а также более агрессивные попытки OpenAI коммерциализировать свои продукты вызвали опасения, что некоммерческая организация отошла от своей первоначальной миссии по созданию "безопасных и полезных" для человечества технологий.

Эти опасения усилились в прошлом месяце, когда совет директоров OpenAI неожиданно уволил генерального директора Сэма Альтмана в результате спора, связанного с вопросами доверия (подробности не приводятся). Из-за риска оттока специалистов по разработке ИИ в Microsoft, OpenAI вернула Альтмана на ранее занимаемую им должность.

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С выходом Gemini компания OpenAI, возможно, будет пытаться доказать, что её продукт умнее, чем продукт Google.

"Я в восторге от его возможностей", - сказал о Gemini вице-президент Google DeepMind Илай Коллинз.

На виртуальной пресс-конференции представители Google отказались сообщать количество параметров Gemini - один, но не единственный показатель сложности разработки.

В опубликованном в среду техническом документе говорится о том, что наиболее способная версия Gemini превосходит GPT-4 на экзаменах с несколькими вариантами ответов, в решении заданий по математике уровня начальной школы и других тестах. Но разработчики признают, что новая модель ИИ ещё только нарабатывает навыки для рассуждений более высокого уровня.

Некоторые ученые-компьютерщики указывают на ограничения больших языковых моделей и их ошибки, например, так называемые "галлюцинации ИИ".

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"С помощью Gemini мы добились огромного прогресса в фактологичности. В этом плане Gemini - наша лучшая модель. Но исследовательская задача пока не решена", - заключил Коллинз.