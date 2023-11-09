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Саммит Euronews по ИИ: сотрудничать с Китаем

Международный саммит Euronews в Брюсселе по Искуственному интеллекту
Международный саммит Euronews в Брюсселе по Искуственному интеллекту Авторское право Ng Han Guan/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
By Christopher Pitchers
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На брюссельском Международном саммите Euronews по Искуственному интеллекту подчеркивалась важность сотрудничества США с КНР. Его обсудят на днях лидеры этих стран

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Правительства во всем мире ищут способы развивать и контролировать  искусственный интеллект. В этой обстановке усиливается значение международного сотрудничества, особенно с Китаем. Такой была ключевая тема дискуссий на Международном саммите Euronews по ИИ, который прошел на этой неделе в Брюсселе. Профессор права Колумбийского университета Ану Брэдфорд сетовала на то, что Пекин затрудняет выработку общих стандартов для искусственного интеллекта:

«По-моему, будет справедливо сказать, что геополитическая реальность не очень способствует глубокому и значимому сотрудничеству. Между США и КНР происходит эскалация технологической войны. Идет острая гонка за цифровое  превосходство. Есть причины для беспокойства по поводу соперничества за то, кто является экономической сверхдержавой, главной технологической и геополитической силой. Кроме того, между Вашингтоном и Пекином существуют огромные идеологические разногласия. Поэтому трудно представить, что Соединенные Штаты Америки и Евросоюз договорятся с Китаем об особенно значимых и существенных правилах в отношении ИИ».

На саммите отмечалось что, взрыв интереса людей к искусственному интеллекту не мог произойти в менее удобное время, учитывая то, как трудно сейчас сосредоточить глобальные усилия на обеспечении цифровой безопасности. Но при всей геополитической напряженности возникают и поводы для надежда. Так, на прошлой неделе в Великобритании была принята историческая Блетчлийская декларация о безвредном использовании ИИ, которую подписали США, ЕС и КНР. Это приветствовала Ребекка Арчесати, ведущий аналитик Института китаеведения Меркатора:

«Я испытываю оптимизм относительно того, что могут совместными усилиями сделать мировые компании, инженеры и китайские предприниматели. Компании КНР уже играют в этом активную роль. Это международное сотрудничество должно поддерживаться правительствами, несмотря на геополитическую напряженность. Поэтому я думаю, что будет прогресс и продвижение вперед".

Но евродепутат из Румынии Драгош Тудораке, отвечающий за разработку Закона ЕС об искусственном интеллекте, считает, что сотрудничество с Китаем в области регулирования технологий на данный момент может быть делом второстепенным: 

«При рассмотрении вопросов управления экономическими и государственными  делами на глобальном уровне диалог с Китаем неизбежен. Но я всегда говорил, что в продвижении по этому направлению в первую очередь должны быть впереди наши, демократические страны. Они уже хорошо понимают роль и место технологии в обществе. Нам лучше, насколько это возможно, объединиться, а затем наладить надлежащий разговор с Китаем. Тогда мы сможем вместе, с участием китайцев, решать главные мировые проблемы и устранять как можно больше крупных угроз, включая геополитические риски».

На следующей неделе может произойти еще один исторический момент в сотрудничестве Америки и Европы с Китаем. Ожидается, что на встрече президента Джо Байдена с председателем Си Цзиньпином будет заложена основа для будущего глобального сотрудничества в области искусственного интеллекта.

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