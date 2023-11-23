Айтана - 25-летняя розоволосая красавица из Барселоны - регулярно получает личные сообщения от знаменитостей, приглашающих её на свидание. Но эта модель не настоящая, она была создана с помощью искусственного интеллекта.

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Айтана, первая испанская модель, созданная с помощью искусственного интеллекта, родилась в сложный период.

Прошлый год для графического дизайнера и основателя агентства The Clueless Рубена Круза выдался для непростым из-за низкого спроса и нехватки клиентов.

"Мы начали анализировать свою работу и поняли, что многие проекты откладываются или отменяются по независящим от нас причинам. Часто это происходило не по вине модели или инфлюэнсера, а из-за проблем с дизайном", - рассказал Круз в интервью Euronews.

Тогда было решено создать своего собственного инфлюэнсера, и использовать его в качестве модели для брендов, которые обращаются в агентство.

Так появилась Айтана - 25-летняя жизнерадостная девушка из Барселоны, внешность которой близка к совершенству. По словам создателя, виртуальная модель может зарабатывать до 10 тыс. евро в месяц. В среднем её ежемесячный доход составляет около 3 тыс. евро.

"Мы сделали это для того, чтобы иметь возможность зарабатывать на жизнь и не зависеть от других людей, у которых есть эго, мания величия или которые просто хотят заработать много денег, позируя перед фотообъективом",- говорит Круз.

Дизайнеры агентства работают над образами Айтаны. The Clueless Agency

Недавно Айтана стала лицом компании Big, изготавливающей добавки для спортивного питания. Снимки девушки в нижнем белье регулярно загружаются на Fanvue - платформу, аналогичную OnlyFans.

Всего за несколько месяцев ИИ-модели удалось набрать более 121 тысяч подписчиков в Instagram, у её фотографий тысячи просмотров и комментариев. Она даже получает личные сообщения от знаменитостей, которые не в курсе, что девушка вовсе не реальный человек, а виртуальный персонаж.

"Однажды известный латиноамериканский актёр написал ей сообщение, чтобы пригласить на свидание. У него около 5 миллионов подписчиков, и некоторые из нашей команды смотрели сериалы с ним, когда были детьми", - рассказывает Круз.

"Он даже не подозревал о том, что Айтана - виртуальная модель", - добавляет он.

Дизайнеры Рубен Круз и Диана Нуньес с менеджером по работе с соцсетями Софией Новалес The Clueless Agency

К нормализации ИИ-моделей ?

Каждую неделю команда агентства проводит совещание, обсуждая, каким событиями наполнить жизнь Айтаны. Они решают, чем она будет заниматься в течение недели, какие места посетит и какие фотографии выложит, чтобы утолить любопытство своих подписчиков.

Никаких примерок, смены гардероба, долгих процедур нанесения макияжа и укладки волос, ни позирования в свете прожекторов. Только кропотливая работа специалистов по дизайну и технологиям искусственного интеллекта, которые с помощью Photoshop делают так, чтобы модель могла, например, провести выходные в Мадриде.

"В первый же месяц мы поняли, что люди следят за жизнью, а не за образами. Поскольку она не живая, мы должны были придать ей немного реальности, чтобы люди могли как-то с ней соотнестись. Нужно было рассказать историю", - говорит графический дизайнер.

Именно поэтому Айтана, в отличие от моделей-людей, о личностных особенностях которых мало что известно, может быть "чистым холстом" для дизайнеров и обладает очень ярко выраженной индивидуальностью, считают разработчики.

Она была задумана как целеустремленная личность и со сложным характером. Сама же девушка в профилях соцсетей характеризует себя как "общительную" и "заботливую".

"В Айтану было вложено много идей. Мы создавали её, исходя из того, что больше всего нравится обществу. Мы думали о вкусах, увлечениях и нишах, которые были актуальны в последние годы", - объясняет Круз.

Проанализировав тенденции, они поняли, что восточная культура в последние годы стала очень европеизированной, и попытались отразить это в ее розовых волосах и геймерском стиле".

Айтана имела такой успех, что дизайнеры уже создали вторую виртуальную модель по имени Майя, "немного более застенчивую". Имена тоже были выбраны не случайно: оба они содержат аббревиатуру искусственного интеллекта (AI).

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Снимки Айтаны в соцсетях Euronews

К нормализации ИИ-моделей?

В агентство хлынул поток предложений о сотрудничестве от различных брендов.

"Компании хотят работать не с реальным человеком, а с персонажем, который бы представлял ценности их бренда, чтобы не было проблем с авторскими правами, если придётся уволить модель, или они больше не смогут на него рассчитывать", - говорит Круз.

Кроме того, это ещё и экономия средств. Когда агентство, которое раньше работало с реальными инфлюэнсерами, узнало, сколько они зарабатывают, то сочло это "аномальным".

"Ким Кардашьян зарабатывает миллион евро за фото в Instagram, но она не лечит рак. Это кажется мне абсурдным", - сетует он.

В агентстве считают, что это поможет снизить рыночные цены и даст толчок развитию небольших брендов, которые не могут позволить себе дорогостоящие рекламные кампании.

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Однако есть и те, кто критикует это новшество. Многие обеспокоены тем, что образ виртуальных моделей может повлиять на молодое поколение, которое станет одержимым идеей достижения такого совершенства.

Критикуют и создаваемый сексуальный образ. В агентстве парируют тем, что просто следуют принципам эстетики, уже созданным реально существующими моделями и самими брендами.

"Если мы не будем следовать этой эстетике, брендам это будет неинтересно. Чтобы изменить эту систему, нужно изменить видение брендов. Мир в целом сексуализирован".