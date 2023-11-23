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В Испании разработали первую ИИ-модель. В месяц она зарабатывает до 10 тысяч евро

Айтана Лопес, первая испанская модель, созданная искусственным интеллектом.
Айтана Лопес, первая испанская модель, созданная искусственным интеллектом. Авторское право The Clueless Agency
By Laura Llach
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Айтана - 25-летняя розоволосая красавица из Барселоны - регулярно получает личные сообщения от знаменитостей, приглашающих её на свидание. Но эта модель не настоящая, она была создана с помощью искусственного интеллекта.

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Айтана, первая испанская модель, созданная с помощью искусственного интеллекта, родилась в сложный период.

Прошлый год для графического дизайнера и основателя агентства The Clueless Рубена Круза выдался для непростым из-за низкого спроса и нехватки клиентов. 

"Мы начали анализировать свою работу и поняли, что многие проекты откладываются или отменяются по независящим от нас причинам. Часто это происходило не по вине модели или инфлюэнсера, а из-за проблем с дизайном", - рассказал Круз в интервью Euronews.

Тогда было решено создать своего собственного инфлюэнсера, и использовать его в качестве модели для брендов, которые обращаются в агентство.

Так появилась Айтана - 25-летняя жизнерадостная девушка из Барселоны, внешность которой близка к совершенству. По словам создателя, виртуальная модель может зарабатывать до 10 тыс. евро в месяц. В среднем её ежемесячный доход составляет около 3 тыс. евро.

"Мы сделали это для того, чтобы иметь возможность зарабатывать на жизнь и не зависеть от других людей, у которых есть эго, мания величия или которые просто хотят заработать много денег, позируя перед фотообъективом",- говорит Круз.

Дизайнеры агентства работают над образами Айтаны.
Дизайнеры агентства работают над образами Айтаны.The Clueless Agency

Недавно Айтана стала лицом компании Big, изготавливающей добавки для спортивного питания. Снимки девушки в нижнем белье регулярно загружаются на  Fanvue - платформу, аналогичную OnlyFans.

Всего за несколько месяцев ИИ-модели удалось набрать более 121 тысяч подписчиков в Instagram, у её фотографий тысячи просмотров и комментариев. Она даже получает личные сообщения от знаменитостей, которые не в курсе, что девушка вовсе не реальный человек, а виртуальный персонаж.

"Однажды известный латиноамериканский актёр написал ей сообщение, чтобы пригласить на свидание. У него около 5 миллионов подписчиков, и некоторые из нашей команды смотрели сериалы с ним, когда были детьми", - рассказывает Круз.

"Он даже не подозревал о том, что Айтана - виртуальная модель", - добавляет он.

Дизайнеры Рубен Круз и Диана Нуньес с менеджером по работе с соцсетями Софией Новалес
Дизайнеры Рубен Круз и Диана Нуньес с менеджером по работе с соцсетями Софией НовалесThe Clueless Agency

К нормализации ИИ-моделей ?

Каждую неделю команда агентства проводит совещание, обсуждая, каким событиями наполнить жизнь Айтаны. Они решают, чем она будет заниматься в течение недели, какие места посетит и какие фотографии выложит, чтобы утолить любопытство своих подписчиков.

Никаких примерок, смены гардероба, долгих процедур нанесения макияжа и укладки волос, ни позирования в свете прожекторов. Только кропотливая работа специалистов по дизайну и технологиям искусственного интеллекта, которые с помощью Photoshop делают так, чтобы модель могла, например, провести выходные в Мадриде.

"В первый же месяц мы поняли, что люди следят за жизнью, а не за образами. Поскольку она не живая, мы должны были придать ей немного реальности, чтобы люди могли как-то с ней соотнестись. Нужно было рассказать историю", - говорит графический дизайнер.

Именно поэтому Айтана, в отличие от моделей-людей, о личностных особенностях которых мало что известно, может быть "чистым холстом" для дизайнеров и обладает очень ярко выраженной индивидуальностью, считают разработчики.

Она была  задумана как целеустремленная личность и со сложным характером. Сама же девушка в профилях соцсетей характеризует себя как "общительную" и "заботливую".

"В Айтану было вложено много идей. Мы создавали её, исходя из того, что больше всего нравится обществу. Мы думали о вкусах, увлечениях и нишах, которые были актуальны в последние годы", - объясняет Круз.

Проанализировав тенденции, они поняли, что восточная культура в последние годы стала очень европеизированной, и попытались отразить это в ее розовых волосах и геймерском стиле".

Айтана имела такой успех, что дизайнеры уже создали вторую виртуальную модель по имени Майя, "немного более застенчивую". Имена тоже были выбраны не случайно: оба они содержат аббревиатуру искусственного интеллекта (AI).

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Снимки Айтаны в соцсетях
Снимки Айтаны в соцсетяхEuronews

К нормализации ИИ-моделей?

В агентство хлынул поток предложений о сотрудничестве от различных брендов. 

"Компании хотят работать не с реальным человеком, а с персонажем, который бы представлял ценности их бренда, чтобы не было проблем с авторскими правами, если придётся уволить модель, или они больше не смогут на него рассчитывать", - говорит Круз.

Кроме того, это ещё и экономия средств. Когда агентство, которое раньше работало с реальными инфлюэнсерами, узнало, сколько они зарабатывают, то сочло это "аномальным".

"Ким Кардашьян зарабатывает миллион евро за фото в Instagram, но она не лечит рак. Это кажется мне абсурдным", - сетует он.

В агентстве считают, что это поможет снизить рыночные цены и даст толчок развитию небольших брендов, которые не могут позволить себе дорогостоящие рекламные кампании.

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Однако есть и те, кто критикует это новшество. Многие обеспокоены тем, что образ виртуальных моделей может повлиять на молодое поколение, которое станет одержимым идеей достижения такого совершенства.

Критикуют и создаваемый сексуальный образ. В агентстве парируют тем, что просто следуют принципам эстетики, уже созданным реально существующими моделями и самими брендами.

"Если мы не будем следовать этой эстетике, брендам это будет неинтересно. Чтобы изменить эту систему, нужно изменить видение брендов. Мир в целом сексуализирован".

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