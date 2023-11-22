Сэм Альтман вернется в OpenAI на должность генерального директора

By Euronews

После скандального увольнения Сэма Альтмана пригласили в Microsoft, где он должен был возглавить исследовательскую группу по искусственному интеллекту.

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Основатель OpenAI Сэм Альтман после скандального увольнения всё-таки вернется в компанию на должность генерального директора. В компанию также вернется другой сооснователь Грег Брокман, покинувший её вслед за Альтманом.

Это произошло после того, как 500 сотрудников компании-разработчика бота ChatGPT в коллективном письме призвали совет директоров уйти в отставку, так как решение уволить Альтмана — одного из ведущих специалистов в области искусственного интеллекта в мире — подорвало работу OpenAI, и пригрозили уволиться, если Сэм Альтман не будет восстановлен в должности.

После увольнения основателя OpenAI пригласили в Microsoft, где он должен был возглавить "новую передовую исследовательскую группу по искусственному интеллекту". Когда Сэма Альтмана восстановили в должности, он заявил, что планирует выстроить тесное сотрудничество двух компаний.