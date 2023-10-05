Южная Корея: от виртуальных аватаров-инфлюенсеров до христианских чат-ботов

Южная Корея – один из самых быстрорастущих рынков ИИ. Аватары на основе технологии дипфейк применяются крупным бизнесом, музыкальными агентствами и даже религиозными организациями.

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Zaein – южнокорейская звезда. У неё гладкие тёмные волосы и неброский макияж, она неплохо поёт, представляет новости и продаёт одежду класса люкс.

Она один из самых активных виртуальных аватаров в стране, созданных с помощью технологии дипфейк.

Сеул внедряет искусственный интеллект во многих областях – от телеканалов с виртуальными ведущими до ИИ-пасторов.

Гиперреалистичные аватары входят в моду

Zaein – творение компании Pulse9. Специализируясь на искусственном интеллекте, эта южнокорейская компания уже создала несколько цифровых персонажей для крупнейших конгломератов страны, включая гиганта розничной торговли Shinsegae.

Pulse9 "работает над развитием технологии, чтобы расширить возможности использования ИИ человеком", – заявила AFP генеральный директор компании Пак Чжи Ын.

На родине жанра K-pop музыкальные агентства первыми стали инвестировать в разработку виртуальных аватаров.

Pulse9 хочет "показать, что эти виртуальные люди – не просто выдуманные идолы, а могут сосуществовать с людьми в качестве коллег и друзей", – уверена Пак.

"Виртуальные люди в принципе способны выполнять многое из того, что делают реальные люди", – добавила она, хотя участие человека в этом процессе всё ещё необходимо, "пока не будет разработана действительно мощная модель ИИ".

Лицо Zaein было спроектировано с помощью процесса, известного как глубокое обучение. Благодаря этому методы компьютеры учатся обрабатывать данные таким же способом, как и человеческий мозг.

Алгоритм просканировал лица звёзд K-pop за последние двадцать лет. Более 10 человек, каждый из которых обладал различными талантами (пение, танцы, актёрское мастерство), стали образцами для Zaein, в результате чего один персонаж как бы накладывается на другого благодаря технологии дипфейк.

"Я думаю, что это может стать хорошей практикой для людей, которые хотят стать знаменитостями, и именно это меня и привлекло", – сообщила одна из корейских актрис в интервью AFP на условиях анонимности.

"Я бы хотела попробовать себя в роли мужчины, если я смогу хорошо управлять своим голосом, и, возможно, иностранца – в реальной жизни это невозможно", – добавила она.

Быстрорастущий рынок ИИ

Южная Корея является "мировым лидером по производству патентов на ИИ и важным научным центром в области ИИ", говорится в справке Центра безопасности и новейших технологий Джорджтаунского университета.

Это также один из главных производителей полупроводников, которые необходимы для развития ИИ.

По данным Джорджтаунского университета, в 2021 году частные южнокорейские компании, занимающиеся разработкой ИИ, привлекли инвестиций объёмом 2,76 млрд долларов.

Агентство Reuters пишет, что правовые нормы в Южной Корее считаются менее жёсткими, чем в ЕС.

По словам руководителя отдела исследований ИИ компании LG, "для того чтобы корейские компании стали лидерами в глобальной экосистеме ИИ, каждое предприятие должно сначала получить специализированные технологии для вертикального ИИ", то есть ИИ, которое специализируется на решении конкретных проблем в определённой сфере.

По данным газеты The Korea Economic Daily, популярностью пользуются и молитвенные приложения, работающие на основе искусственного интеллекта.

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Meadow, христианский чат-бот, утверждает, что за три дня после запуска он уже насчитывал 50 000 пользователей. Другой инструмент, Biblely, использует искусственный интеллект для создания аудиозаписей Deepfake, проанализировав выступления разных церковных пасторов.