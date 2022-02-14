Южная Корея: кандидату в президенты поможет его аватар

Deepfake или технология поддельных мимических изображений, основанная на искусственном интеллекте, ворвалась в президентскую гонку в Южной Корее.

Усилиями молодых айтишников из своего предвыборного штаба Юн Сок Ёль, бывший генеральный прокурор и кандидат от оппозиционной правоконсервативной партии "Сила народа" приобрёл новую жизнь онлайн. Цифровой аватар политика - ИИ Юн (AI Yoon) стремительно покоряет сеть. Его создателям пришлось обработать десятки видео и аудио-выступлений настоящего кандидата.

В Республике Корея, где наблюдается самая высокая средняя скорость интернета в мире, юмористические видео с поддельным Юн Сок Ёлем уже посмотрели миллионы человек. Более 7 миллионов избирателей подключились к платформе "Вики ён", чтобы задать необычные вопросы аватару и получить зачастую неполиткорректные ответы.

Баик Кён-Хун, директор команды AI Yoon: "Методика синтеза изображения позволяет с лёгкостью создавать огромные объёмы контента, нужно лишь, чтобы сотрудники штаба продолжали уделять этому время. технология Deepfake получит еще большее распространение на следующих выборах. Это неизбежно".

Президентские выборы в Республике Корея запланированы на 9 марта 2022 года. Главным противником консерватора Юн Сон Ёля станет представитель правящей Либеральной партии Ли Чжэ Мён, бывший губернатор провинции Кёнгидо, в которой расположен Сеул.